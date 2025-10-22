На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт – РИА Новости. Восемь афтершоков, в том числе один ощущаемый в населенных пунктах, магнитудой до 4,8 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 9 неощущаемых на суше афтершоков магнитудой до 3,7 до 5,1.

"За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,6 до 4,8. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

На вулкане Крашенинникова произошел один пепловый выброс. Пеплопадов в населенных пунктах не было.

Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Не исключено выпадение пепла в населённых пунктах края.

Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского и Камбального. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.