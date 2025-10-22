Рейтинг@Mail.ru
15:31 22.10.2025 (обновлено: 15:54 22.10.2025)
В Калифорнии самолет сбил пешехода
В Калифорнии самолет сбил пешехода
Небольшой самолет сбил пешехода, совершая экстренную посадку в Калифорнии, в результате происшествия два человека были госпитализированы, сообщила пожарная... РИА Новости, 22.10.2025
происшествия, калифорния, лонг-бич, россия, facebook
Происшествия, Калифорния, Лонг-Бич, Россия, Facebook
В Калифорнии самолет сбил пешехода

Два человека пострадали при экстренной посадке самолета в Калифорнии

© Фото : Long Beach CityНебольшой самолет сбил пешехода, совершая экстренную посадку в Калифорнии
Небольшой самолет сбил пешехода, совершая экстренную посадку в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Long Beach City
Небольшой самолет сбил пешехода, совершая экстренную посадку в Калифорнии
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Небольшой самолет сбил пешехода, совершая экстренную посадку в Калифорнии, в результате происшествия два человека были госпитализированы, сообщила пожарная служба города Лонг-Бич.
"Когда самолет совершал экстренную посадку, он столкнулся с пешеходом в парке. Бригады оказали помощь в извлечении пилота, пожилого мужчины, из самолета и доставили его с помощью фельдшеров в местную больницу. Пешеход, женщина 40 лет, была также доставлена в местную больницу", - говорится в сообщении пожарной службы в социальной сети Facebook*.
Согласно заявлению, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
О причинах экстренной посадки пока не сообщается, ведется расследование инцидента.
*Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская
