В Калифорнии самолет сбил пешехода
В Калифорнии самолет сбил пешехода
В Калифорнии самолет сбил пешехода
Два человека пострадали при экстренной посадке самолета в Калифорнии
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Небольшой самолет сбил пешехода, совершая экстренную посадку в Калифорнии, в результате происшествия два человека были госпитализированы, сообщила пожарная служба города Лонг-Бич.
"Когда самолет совершал экстренную посадку, он столкнулся с пешеходом в парке. Бригады оказали помощь в извлечении пилота, пожилого мужчины, из самолета и доставили его с помощью фельдшеров в местную больницу. Пешеход, женщина 40 лет, была также доставлена в местную больницу", - говорится в сообщении пожарной службы в социальной сети Facebook
*.
Согласно заявлению, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
О причинах экстренной посадки пока не сообщается, ведется расследование инцидента.
*Принадлежит Meta, запрещена в РФ
как экстремистская