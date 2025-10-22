Рейтинг@Mail.ru
В Якутии приняли поправки в конституцию республики - РИА Новости, 22.10.2025
Республика Саха (Якутия)
 
08:08 22.10.2025
В Якутии приняли поправки в конституцию республики
Прямые выборы глав в Якутии на муниципальном уровне не отменили при внесении поправок в конституцию РС(Я), депутаты Ил Тумэна в среду приняли проект конституции РИА Новости, 22.10.2025
республика саха (якутия)
якутск
россия
айсен николаев
якутск
россия
якутск, россия, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Айсен Николаев
ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости Прямые выборы глав в Якутии на муниципальном уровне не отменили при внесении поправок в конституцию РС(Я), депутаты Ил Тумэна в среду приняли проект конституции Якутии с поправками от главы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"На XIV (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) 22 октября в окончательном чтении принят проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию (основной закон) Республики Саха (Якутия)", инициированный главой Якутии", - рассказали в пресс-службе.
Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии
В правительстве региона уточнили, проектом внесены изменения в шесть статей основного закона республики. Уточнены отдельные полномочия главы республики и правовой статус временно исполняющего обязанности главы Якутии, назначенного президентом РФ, а также положения о получении основного образования.
"Ни одна из предлагаемых поправок в конституцию Якутии не нарушает прав граждан, в том числе прав на осуществление прямых выборов на муниципальном уровне", – приводятся слова главы Якутии Айсена Николаева.
Также предлагаемые изменения в статью 97 конституции Якутии сохраняют формы прямого волеизъявления – местный референдум, муниципальные выборы и сход граждан. Кроме того, в республике сохраняется система двухуровневого местного самоуправления.
С момента принятия закона о системе местного самоуправления полномочия МСУ менялись 162 раза. Глава Якутии подчеркнул, что каждый раз менять конституции Республики по каждому внесению изменению в федеральном законодательстве о местном самоуправлении нецелесообразно.
Ранее сообщалось о том, что в ноябре 2024 года депутаты городской думы Якутска заявили о поддержке отмены прямых выборов главы столицы Якутии и перехода на конкурсную модель избрания. Депутаты думы Якутска 18 февраля 2025 года приняли законодательную инициативу об отмене прямых выборов главы города.
Глава Олекминска Сергей Щебляков подал в отставку, надеясь, что этот шаг позволит провести в городе прямые выборы до их отмены.
Айсен Николаев: малая атомная станция в Якутии будет двухреакторной
Республика Саха (Якутия) Якутск Россия Айсен Николаев
 
 
