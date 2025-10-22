"Историю придется переписывать". Загадка Гебекли-Тепе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сперва земледелие, потом города, затем религия — так считали раньше. Но в Турции раскопали храмовый комплекс, переворачивающий эту схему с ног на голову. Возвели его охотники-собиратели, которые, по идее, вообще не должны были уметь строить ничего сложнее шалаша. Каменные колонны высотой с пятиэтажный дом, сложнейшая резьба с животными и абстрактными символами, точная геометрия... И все это — за шесть тысяч лет до Стоунхенджа.
Находка, которую не замечали
Турецкие фермеры годами натыкались на гигантские валуны в этом месте. Выкапывали, отбрасывали в сторону — только мешает пахать. Они и не подозревали, что так бесцеремонно обращаются с ценнейшими артефактами, сообщает издание Interesting Engineering.
Место это находится в шести милях от современного турецкого города Шанлыурфа. Гёбекли-Тепе в переводе означает "Пузатый холм".
В 1960-х годах археологи заинтересовались здешней "аномалией". Но посчитали, что имеют дело с остатками средневекового кладбища. И надолго забыли. Прорыв произошел в 1994-м, когда немецкий археолог Клаус Шмидт приехал сюда после работы на другом неолитическом памятнике. Он понял: в Гёбекли-Тепе таится нечто грандиозное.
Полноценные раскопки начались в 1995-м. То, что удалось найти, кардинально изменило устоявшееся представление о развитии человеческой цивилизации.
© iStock.com / zabunГёбекли-Тепе, Юго-Восточная Турция
© iStock.com / zabun
Гёбекли-Тепе, Юго-Восточная Турция
Охотники, которые не должны были уметь строить
Каменные колонны Т-образной формы. Высота — до 5,5 метра, вес — до 50 тонн. Многие из них украшены резьбой — львы, лисы, газели, птицы, змеи, скорпионы. Абстрактные символы. Антропоморфные элементы — руки, одежда.
Они располагались концентрическими кругами. Самый большой имел диаметр около 30 метров. Радиоуглеродный анализ показал: сооружению около 12 тысяч лет. Возвели его в период 9600-8200 годов до нашей эры.
На шесть тысяч лет старше Стоунхенджа, на семь — Великих пирамид и почти на тысячу — Иерихона, который считали самой древней монументальной постройкой человечества.
© iStock.com / ibrahim halil yapiciГёбекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
© iStock.com / ibrahim halil yapici
Гёбекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
А главное — Гёбекли-Тепе построили охотники-собиратели. Люди, которые не знали ни гончарного круга, ни металла.
Переворот в археологии
До открытия Гёбекли-Тепе считалось: сначала люди освоили земледелие, затем перешли к оседлому образу жизни и только после этого стали формировать сложную социальную иерархию (создавать города и строить храмы).
"Турецкое чудо" доказало обратное. Исследования показали: в радиусе 30 километров от комплекса располагались поселения, где люди разводили овец, коров и свиней. В 20 милях от храма генетики нашли древнейшие одомашненные сорта пшеницы.
CC BY-SA 3.0 / Klaus-Peter Simon / Archaeological Museum Şanlıurfa, Southeast Turkey, Stelae and sculptures from Göbekli TepeСтелы и скульптуры из Гёбекли-Тепе в археологическом музее города Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
Стелы и скульптуры из Гёбекли-Тепе в археологическом музее города Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
"Это показывает: социокультурные изменения приходят первыми, земледелие — потом", — объясняет археолог Стэнфордского университета Ян Ходдер.
Немецкий археолог Клаус Шмидт утверждает: монументы не могли быть построены разрозненными группами охотников-собирателей. Чтобы вырезать, установить и закопать кольца семитонных каменных колонн, требовались сотни рабочих, всех нужно было кормить и где-то размещать. Отсюда — появление постоянных поселений в этом районе.
Религия и сложные ритуалы заставили людей объединиться и строить — именно это и привело к оседлости, а не наоборот.
Древнейший календарь
Недавнее исследование инженера Эдинбургского университета доктора Мартина Свитмана раскрыло еще один поразительный факт: V-образные символы, вырезанные на колоннах, могут быть древнейшим календарем из когда-либо созданных.
Каждая насечка в виде галочки означает день. На одной из колонн Свитман насчитал таких 365 — они были сгруппированы по 12 (по числу лунных месяцев), плюс 11 дополнительных дней. Летнее солнцестояние выделено по-особенному — V-образный символ красуется на шее птицы.
Более того, анализ показал: одиннадцатиколонные структуры Гёбекли-Тепе и похожий комплекс в соседнем Карахан-Тепе также можно интерпретировать как части той же лунно-солнечной календарной системы с одиннадцатью эпагоменальными днями, отмечается в журнале Taylor & Francis Online.
На статуях в Гёбекли-Тепе, Карахан-Тепе и на прилегающих к ним территориях вполне могли быть изображены божества — повелители времени или создатели всего живого.
Тайны, которые пока не могут разгадать
Но что заставило людей каменного века заняться монументальным строительством? На колоннах преобладают фигуры устрашающих существ — львов, пауков, змей и скорпионов. "Это страшный, фантастический мир неприятных на вид зверей", — отмечает археолог Ходдер. Возможно, охотники, построив комплекс на приличном расстоянии от своих жилищ, таким образом попытались побороть свои фобии. Или, наоборот, выразить почтение и трепет.
CC BY-SA 2.0 / Sue Fleckney / Vulture Stone, Gobekli Tepe, Sanliurfa, South-east Anatolia, Turkey"Камень грифона" в Гёбекли-Тепе
"Камень грифона" в Гёбекли-Тепе
Нередко в окрестностях Гёбекли-Тепе находят останки лисиц. Их изображения встречаются и в резьбе. Возможно, эти животные также были объектом поклонения.
Еще одна загадка — зачем каждые несколько десятилетий колонны из малых колец закапывали и заменяли на новые.
Святилище было заброшено в восьмом тысячелетии до нашей эры — исследователи пока не могут назвать причину, которая побудила древних сделать это.
© iStock.com / tunartГёбекли-Тепе
© iStock.com / tunart
Гёбекли-Тепе
Это только начало
На сегодняшний день раскопано менее пяти процентов территории. Геофизические исследования показывают: под поверхностью скрывается как минимум 15-20 каменных структур.
Более того, Гёбекли-Тепе — не единственный. В регионе обнаружено более дюжины похожих объектов, включая Карахан-Тепе, Сефер-Тепе, Хамзан-Тепе. Все они могли быть частью единой сети ритуальных и общинных центров.
© Археологический музей города Шанлыурфа (Турция)Развалины Гёбекли-Тепе
© Археологический музей города Шанлыурфа (Турция)
Развалины Гёбекли-Тепе
В 2018 году Гёбекли-Тепе включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Храмовый комплекс доказал: наши предки были организованны гораздо сложнее, чем считалось ранее.