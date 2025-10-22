"Историю придется переписывать". Загадка Гебекли-Тепе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сперва земледелие, потом города, затем религия — так считали раньше. Но в Турции раскопали храмовый комплекс, переворачивающий эту схему с ног на голову. Возвели его охотники-собиратели, которые, по идее, вообще не должны были уметь строить ничего сложнее шалаша. Каменные колонны высотой с пятиэтажный дом, сложнейшая резьба с животными и абстрактными символами, точная геометрия... И все это — за шесть тысяч лет до Стоунхенджа.

Находка, которую не замечали

Турецкие фермеры годами натыкались на гигантские валуны в этом месте. Выкапывали, отбрасывали в сторону — только мешает пахать. Они и не подозревали, что так бесцеремонно обращаются с ценнейшими артефактами, сообщает издание Interesting Engineering.

Место это находится в шести милях от современного турецкого города Шанлыурфа. Гёбекли-Тепе в переводе означает "Пузатый холм".

В 1960-х годах археологи заинтересовались здешней "аномалией". Но посчитали, что имеют дело с остатками средневекового кладбища. И надолго забыли. Прорыв произошел в 1994-м, когда немецкий археолог Клаус Шмидт приехал сюда после работы на другом неолитическом памятнике. Он понял : в Гёбекли-Тепе таится нечто грандиозное.

Полноценные раскопки начались в 1995-м. То, что удалось найти, кардинально изменило устоявшееся представление о развитии человеческой цивилизации.

© iStock.com / zabun Гёбекли-Тепе, Юго-Восточная Турция © iStock.com / zabun Гёбекли-Тепе, Юго-Восточная Турция

Охотники, которые не должны были уметь строить

Каменные колонны Т-образной формы. Высота — до 5,5 метра, вес — до 50 тонн. Многие из них украшены резьбой — львы, лисы, газели, птицы, змеи, скорпионы. Абстрактные символы. Антропоморфные элементы — руки, одежда.

Они располагались концентрическими кругами. Самый большой имел диаметр около 30 метров. Радиоуглеродный анализ показал : сооружению около 12 тысяч лет. Возвели его в период 9600-8200 годов до нашей эры.

На шесть тысяч лет старше Стоунхенджа, на семь — Великих пирамид и почти на тысячу — Иерихона, который считали самой древней монументальной постройкой человечества.

© iStock.com / ibrahim halil yapici Гёбекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция © iStock.com / ibrahim halil yapici Гёбекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция

А главное — Гёбекли-Тепе построили охотники-собиратели. Люди , которые не знали ни гончарного круга, ни металла.

Переворот в археологии

До открытия Гёбекли-Тепе считалось: сначала люди освоили земледелие, затем перешли к оседлому образу жизни и только после этого стали формировать сложную социальную иерархию (создавать города и строить храмы).

"Турецкое чудо" доказало обратное. Исследования показали : в радиусе 30 километров от комплекса располагались поселения, где люди разводили овец, коров и свиней. В 20 милях от храма генетики нашли древнейшие одомашненные сорта пшеницы.

"Это показывает: социокультурные изменения приходят первыми, земледелие — потом", — объясняет археолог Стэнфордского университета Ян Ходдер.

Немецкий археолог Клаус Шмидт утверждает : монументы не могли быть построены разрозненными группами охотников-собирателей. Чтобы вырезать, установить и закопать кольца семитонных каменных колонн, требовались сотни рабочих, всех нужно было кормить и где-то размещать. Отсюда — появление постоянных поселений в этом районе.

Религия и сложные ритуалы заставили людей объединиться и строить — именно это и привело к оседлости, а не наоборот.

Древнейший календарь

Недавнее исследование инженера Эдинбургского университета доктора Мартина Свитмана раскрыло еще один поразительный факт: V-образные символы, вырезанные на колоннах, могут быть древнейшим календарем из когда-либо созданных.

Каждая насечка в виде галочки означает день. На одной из колонн Свитман насчитал таких 365 — они были сгруппированы по 12 (по числу лунных месяцев), плюс 11 дополнительных дней. Летнее солнцестояние выделено по-особенному — V-образный символ красуется на шее птицы.

Более того, анализ показал: одиннадцатиколонные структуры Гёбекли-Тепе и похожий комплекс в соседнем Карахан-Тепе также можно интерпретировать как части той же лунно-солнечной календарной системы с одиннадцатью эпагоменальными днями, отмечается в журнале Taylor & Francis Online.

На статуях в Гёбекли-Тепе, Карахан-Тепе и на прилегающих к ним территориях вполне могли быть изображены божества — повелители времени или создатели всего живого.

Тайны, которые пока не могут разгадать

Но что заставило людей каменного века заняться монументальным строительством? На колоннах преобладают фигуры устрашающих существ — львов, пауков, змей и скорпионов. "Это страшный, фантастический мир неприятных на вид зверей", — отмечает археолог Ходдер. Возможно, охотники, построив комплекс на приличном расстоянии от своих жилищ, таким образом попытались побороть свои фобии. Или, наоборот, выразить почтение и трепет.

Нередко в окрестностях Гёбекли-Тепе находят останки лисиц. Их изображения встречаются и в резьбе. Возможно, эти животные также были объектом поклонения.

Еще одна загадка — зачем каждые несколько десятилетий колонны из малых колец закапывали и заменяли на новые.

Святилище было заброшено в восьмом тысячелетии до нашей эры — исследователи пока не могут назвать причину, которая побудила древних сделать это.

© iStock.com / tunart Гёбекли-Тепе © iStock.com / tunart Гёбекли-Тепе

Это только начало

На сегодняшний день раскопано менее пяти процентов территории. Геофизические исследования показывают : под поверхностью скрывается как минимум 15-20 каменных структур.

Более того, Гёбекли-Тепе — не единственный. В регионе обнаружено более дюжины похожих объектов, включая Карахан-Тепе, Сефер-Тепе, Хамзан-Тепе. Все они могли быть частью единой сети ритуальных и общинных центров.

© Археологический музей города Шанлыурфа (Турция) Развалины Гёбекли-Тепе © Археологический музей города Шанлыурфа (Турция) Развалины Гёбекли-Тепе