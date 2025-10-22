Виновник массового ДТП в Петербурге перепутал сигнал светофора

Пресс-служба регионального главка МВД ранее сообщила, что в среду днем произошло ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя Audi, который пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадала женщина, находившаяся в одной из машин. На видео, появившееся в соцсетях, можно увидеть, как автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток на красный свет, сталкивается с несколькими машинами, которые ехали по встречным полосам, а затем переворачивается на крышу.