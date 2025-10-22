https://ria.ru/20251022/istochnik-2049906902.html
Виновник массового ДТП в Петербурге перепутал сигнал светофора
Виновник массового ДТП в Петербурге перепутал сигнал светофора - РИА Новости, 22.10.2025
Виновник массового ДТП в Петербурге перепутал сигнал светофора
Водитель Audi Q7, ставший виновником ДТП с 8 автомобилями на Невском проспекте в Петербурге, заявил, что перепутал сигнал светофора, сообщил РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Водитель Audi Q7, ставший виновником ДТП с 8 автомобилями на Невском проспекте в Петербурге, заявил, что перепутал сигнал светофора, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города.
"Виновник - водитель автомобиля Aud
i Q7 - говорит, что перепутал горящую стрелку направо с основным зелёным. Вину признает. В 2025 году нарушал 71 раз, в основном скорость, светофоров не было", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба регионального главка МВД ранее сообщила, что в среду днем произошло ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя Audi, который пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Пострадала женщина, находившаяся в одной из машин. На видео, появившееся в соцсетях, можно увидеть, как автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток на красный свет, сталкивается с несколькими машинами, которые ехали по встречным полосам, а затем переворачивается на крышу.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
проинформировала, что ведомство контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.