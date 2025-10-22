https://ria.ru/20251022/gumpomosch-2049888400.html
Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. Парламентарии из Иркутской области доставили землякам в зону проведения специальной военной операции медикаменты, спецоборудование, посылки от родных, а также технику, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
Депутаты законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым находятся с гуманитарной миссией в зоне проведения специальной военной операции.
"Парламентарии передали военнослужащим из Иркутской области посылки от родных, медикаменты, антидроновые одеяла, маскировочные сети и другое спецоборудование. Фура со строительными материалами была доставлена в спортивную школу в город Кировск (ЛНР)", - говорится в сообщении.
Также в многопрофильную гимназию Кировска были переданы шахматы для открытия специализированного класса, магнитная доска и канцелярия, которую собрали для своих сверстников иркутские школьники, родители и учителя.
Кроме того, были доставлены машины ГАЗ "Соболь", оборудованная под скорую помощь, "Нива" и Ford Focus.