Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
16:42 22.10.2025
Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз
Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз

ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. Парламентарии из Иркутской области доставили землякам в зону проведения специальной военной операции медикаменты, спецоборудование, посылки от родных, а также технику, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
Депутаты законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым находятся с гуманитарной миссией в зоне проведения специальной военной операции.
"Парламентарии передали военнослужащим из Иркутской области посылки от родных, медикаменты, антидроновые одеяла, маскировочные сети и другое спецоборудование. Фура со строительными материалами была доставлена в спортивную школу в город Кировск (ЛНР)", - говорится в сообщении.
Также в многопрофильную гимназию Кировска были переданы шахматы для открытия специализированного класса, магнитная доска и канцелярия, которую собрали для своих сверстников иркутские школьники, родители и учителя.
Кроме того, были доставлены машины ГАЗ "Соболь", оборудованная под скорую помощь, "Нива" и Ford Focus.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Пензе плетут маскировочные костюмы и вяжут носки для участников СВО
20 октября, 17:29
 
Надежные людиИркутская областьЛуганская Народная РеспубликаСпецоперация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
