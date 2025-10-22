Депутаты из Иркутской области доставили в зону СВО гуманитарный груз

ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. Парламентарии из Иркутской области доставили землякам в зону проведения специальной военной операции медикаменты, спецоборудование, посылки от родных, а также технику, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Депутаты законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Александром Ведерниковым находятся с гуманитарной миссией в зоне проведения специальной военной операции.

"Парламентарии передали военнослужащим из Иркутской области посылки от родных, медикаменты, антидроновые одеяла, маскировочные сети и другое спецоборудование. Фура со строительными материалами была доставлена в спортивную школу в город Кировск (ЛНР)", - говорится в сообщении.

Также в многопрофильную гимназию Кировска были переданы шахматы для открытия специализированного класса, магнитная доска и канцелярия, которую собрали для своих сверстников иркутские школьники, родители и учителя.