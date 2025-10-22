Рейтинг@Mail.ru
21:13 22.10.2025 (обновлено: 21:14 22.10.2025)
Полиция в Грузии задержала до 20 демонстрантов перед зданием парламента
Полиция в Грузии задержала до 20 демонстрантов перед зданием парламента
в мире
грузия
тбилиси
в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у здания парламента Тбилиси
Автомобиль полиции у здания парламента Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Полиция в Тбилиси сообщила в среду о задержании до 20 демонстрантов перед зданием парламента за нарушение новых правил о проведении манифестаций.
"До 20 участников митинга, которые принимали непосредственное участие в попытке перекрыть дорогу, были задержаны в административном порядке. Что касается молодой женщины, которая не подчинилась законному требованию сотрудников правоохранительных органов, залезла на патрульную полицейскую машину и оскорбила представителей правоохранительных органов, их достоинство, а также общество - она задержана по статье 239 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает хулиганство", - говорится в заявлении.
Ранее МВД Грузии сообщало о задержании 26 человек за последние дни за нарушение правил проведения манифестаций.
Парламент Грузии в минувший четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в административный и уголовный кодексы, согласно которым будут ужесточены правила проведения митингов. Согласно поправкам, административный арест на 15 суток будет применяться в отношении тех участников акции протеста, которые будут закрывать лица маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводить временные сооружения. Организаторы будут арестованы на 20 суток. Арест сроком на 60 суток будет применяться в отношении лиц, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
Дом правительства Грузии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Парламент Грузии запретил политдеятельность членам запрещенных партий
16 октября, 17:10
 
