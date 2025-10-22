https://ria.ru/20251022/grafiki-2049756382.html
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии - РИА Новости, 22.10.2025
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии
Графики аварийных отключений энергоснабжения введены в Полтавской области на Украине, сообщает энергокомпания "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 22.10.2025
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии
Аварийные отключения света ввели в Полтавской и Сумской областях Украины