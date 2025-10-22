Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии
22.10.2025
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии - РИА Новости, 22.10.2025
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии
Графики аварийных отключений энергоснабжения введены в Полтавской области на Украине, сообщает энергокомпания "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 22.10.2025
В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии

Аварийные отключения света ввели в Полтавской и Сумской областях Украины

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Графики аварийных отключений энергоснабжения введены в Полтавской области на Украине, сообщает энергокомпания "Полтаваоблэнерго".
"В области применены графики аварийных отключений. По распоряжению "Укрэнерго", 22 октября получена команда на применение четырех очередей графиков отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Энергетическая компания "Сумыоблэнерго" в своем Telegram-канале сообщила о введении аварийных отключений энергоснабжения в Сумской области.
Позднее региональные энергетические компании сообщили о введении аварийных отключений света в Житомирской и Черкасской областях.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В двух украинских областях ввели графики аварийных отключений света
4 октября 2024, 12:29
 
