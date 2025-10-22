Финляндия и Польша быстрее всех в ЕС наращивают госдолг

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Финляндия, Польша и Румыния по итогам второго квартала быстрее всех в Евросоюзе наращивали государственный долг, а самый высокий он в Греции, Италии и Франции, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Болгария, которая может похвастать одним из самых низких в ЕС уровнем суверенной задолженности, стала резко ее наращивать - до 26,3% во втором квартале с 22% годом ранее. При этом основной прирост пришелся именно на апрель-июнь. Быстро увеличиваются и обязательства у Франции - за год показатель вырос на 3,5 процентного пункта, достигнув максимальных с первого квартала 2021 года 115,8%.
Одновременно в одиннадцати государствах она, наоборот, сократилась. Наиболее заметное падение произошло у главного европейского должника Греции - там госдолг к ВВП сократился сразу на 8,9 процентного пункта, составив 151,2%. Заметно снизились обязательства Ирландии - сразу на 7,2 процентного пункта, до 33,3% и Кипра - на 6,5 процентного пункта, до 61,2%.
Наиболее низкие обязательства по итогам второго квартала были у небольших европейских экономик - Эстонии (23,2% от ВВП), Люксембурга (25,1%) и Болгарии (26,3%). При этом эстонский госдолг снизился на 0,4 процентного пункта, а люксембургский - на 0,6 процентного пункта.