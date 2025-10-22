Рейтинг@Mail.ru
Финляндия и Польша быстрее всех в ЕС наращивают госдолг - РИА Новости, 22.10.2025
06:57 22.10.2025
Финляндия и Польша быстрее всех в ЕС наращивают госдолг
Финляндия и Польша быстрее всех в ЕС наращивают госдолг
Финляндия, Польша и Румыния по итогам второго квартала быстрее всех в Евросоюзе наращивали государственный долг, а самый высокий он в Греции, Италии и Франции,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T06:57:00+03:00
2025-10-22T06:57:00+03:00
в мире
финляндия
польша
греция
евросоюз
евростат
финляндия
польша
греция
в мире, финляндия, польша, греция, евросоюз, евростат
В мире, Финляндия, Польша, Греция, Евросоюз, Евростат
Финляндия и Польша быстрее всех в ЕС наращивают госдолг

Финляндия и Польша во втором квартале быстрее всех в ЕС наращивали госдолг

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Финляндия, Польша и Румыния по итогам второго квартала быстрее всех в Евросоюзе наращивали государственный долг, а самый высокий он в Греции, Италии и Франции, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, во втором квартале наиболее сильный прирост госдолга показала Финляндия - он увеличился до 88,4% от ВВП с 80,6% за аналогичный период прошлого года. Польша показала чуть меньший прирост - на 6,1 процентного пункта, до 58,1%, Румыния - на 5,8 процентного пункта, до 57,3%.
Болгария, которая может похвастать одним из самых низких в ЕС уровнем суверенной задолженности, стала резко ее наращивать - до 26,3% во втором квартале с 22% годом ранее. При этом основной прирост пришелся именно на апрель-июнь. Быстро увеличиваются и обязательства у Франции - за год показатель вырос на 3,5 процентного пункта, достигнув максимальных с первого квартала 2021 года 115,8%.
Помимо вышеупомянутых стран задолженность выросла еще в одиннадцати странах, в том числе в Словакия (на 2,7 п.п.), Латвии (на 2 п.п.), Швеции (на 1,9 п.п.), Германия и Австрия (по плюс 0,8 п.п.).
Одновременно в одиннадцати государствах она, наоборот, сократилась. Наиболее заметное падение произошло у главного европейского должника Греции - там госдолг к ВВП сократился сразу на 8,9 процентного пункта, составив 151,2%. Заметно снизились обязательства Ирландии - сразу на 7,2 процентного пункта, до 33,3% и Кипра - на 6,5 процентного пункта, до 61,2%.
Наиболее низкие обязательства по итогам второго квартала были у небольших европейских экономик - Эстонии (23,2% от ВВП), Люксембурга (25,1%) и Болгарии (26,3%). При этом эстонский госдолг снизился на 0,4 процентного пункта, а люксембургский - на 0,6 процентного пункта.
В то же время самые большие суверенные долги накопили Греция (151,2%), Италия (138,3%), Франция (115,8%), Бельгия (106,2%) и Испания (103,4%).
В мире Финляндия Польша Греция Евросоюз Евростат
 
 
