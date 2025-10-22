Финляндия и Польша быстрее всех в ЕС наращивают госдолг

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Финляндия, Польша и Румыния по итогам второго квартала быстрее всех в Евросоюзе наращивали государственный долг, а самый высокий он в Греции, Италии и Франции, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.