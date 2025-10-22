https://ria.ru/20251022/gerasimov-2049840538.html
Герасимов доложил Путину о замысле плановой тренировки ядерных сил
Герасимов доложил Путину о замысле плановой тренировки ядерных сил - РИА Новости, 22.10.2025
Герасимов доложил Путину о замысле плановой тренировки ядерных сил
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о замысле плановой тренировки стратегических ядерных сил РФ. РИА Новости, 22.10.2025
Герасимов доложил Путину о замысле плановой тренировки ядерных сил
Герасимов доложил Путину о планах тренировки стратегических ядерных сил