Герасимов доложил Путину о замысле плановой тренировки ядерных сил
14:29 22.10.2025 (обновлено: 15:07 22.10.2025)
Герасимов доложил Путину о замысле плановой тренировки ядерных сил
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о замысле плановой тренировки стратегических ядерных сил РФ. РИА Новости, 22.10.2025
безопасность, россия, плесецк, баренцево море, валерий герасимов, владимир путин, ту-95мс
Герасимов доложил Путину о замысле плановой тренировки ядерных сил

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о замысле плановой тренировки стратегических ядерных сил РФ.
Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ, сообщается на сайте Кремля.
"На тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия. Практические действия будут осуществлять подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" государственного испытательного космодрома Плесецк, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Брянск" из акватории Баренцева моря, стратегические ракетоносцы Ту-95МС", - сказал Герасимов.
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
14:28
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
