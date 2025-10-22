https://ria.ru/20251022/genshtab-2049810735.html
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами - РИА Новости, 22.10.2025
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами
Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов России,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:45:00+03:00
2025-10-22T12:45:00+03:00
2025-10-22T12:45:00+03:00
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49770/29/497702944_0:8:512:296_1920x0_80_0_0_36d7eb3b2c019598d751fcc2c0931635.jpg
https://ria.ru/20251022/rezervisty-2049809904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49770/29/497702944_0:0:508:380_1920x0_80_0_0_daf4fa0804f43994c430c83abb325745.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами
Цимлянский: эффективность укомплектованных резервистами подразделений доказана
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов России, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве – резервистам. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.
"Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов Российской Федерации. А мобильные огневые группы из числа резервистов – работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, - успешно отражают налеты БПЛА, обеспечивая тем самым бесперебойный выпуск продукции и защиту предприятия", - сказал Цимлянский.
При этом он подчеркнул, что подготовленный в инициативном порядке Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы страны.
"Тем более ни о какой мобилизации речь не идет", - подчеркнул Цимлянский.