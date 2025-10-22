Рейтинг@Mail.ru
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами
22.10.2025
12:45 22.10.2025
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами
Генштаб оценил эффективность подразделений, укомплектованных резервистами

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов России, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве – резервистам. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.
"Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов Российской Федерации. А мобильные огневые группы из числа резервистов – работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, - успешно отражают налеты БПЛА, обеспечивая тем самым бесперебойный выпуск продукции и защиту предприятия", - сказал Цимлянский.
При этом он подчеркнул, что подготовленный в инициативном порядке Минобороны законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы страны.
"Тем более ни о какой мобилизации речь не идет", - подчеркнул Цимлянский.
