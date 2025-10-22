В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Геленджик . Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета.