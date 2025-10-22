https://ria.ru/20251022/finlyandiya-2049764520.html
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России - РИА Новости, 22.10.2025
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России
Западные страны должны признать новые российские границы, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X. РИА Новости, 22.10.2025
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России
Финский политик Мема призвал признать российские новые территории