"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России
09:23 22.10.2025
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России
Западные страны должны признать новые российские границы, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
в мире
россия
косово
финляндия
дональд трамп
владимир зеленский
россия
косово
финляндия
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальные меры из-за России

Финский политик Мема призвал признать российские новые территории

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Западные страны должны признать новые российские границы, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
«
"Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем. Мы должны признать границы новых регионов России, как это мы сделали с Косово", — призвал он.
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Цена за прекращение". Стубб сделал России новое предложение
Вчера, 16:10
Накануне газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
По данным Wall Street Journal, глава Белого дома на переговорах с Зеленским сказал, что первостепенная задача для него — скорейшее урегулирование конфликта, а не возвращение Украине территорий.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште
Вчера, 13:26
 
В миреРоссияКосовоФинляндияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
