Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 22.10.2025
13:24 22.10.2025
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
Европейские страны не признают изменения территориальных границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND. РИА Новости, 22.10.2025
в мире
украина
эстония
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
евросоюз
в мире, украина, эстония, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Эстония, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Эстонии Цахкна: Европа не признает изменения границ Украины

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Европейские страны не признают изменения территориальных границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND.
"Мы никогда не признаем изменения границ при помощи силы", — заявил он.
Глава эстонского ведомства также утверждает, что Украина в будущем станет членом ЕС и НАТО.
Накануне газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
По данным Wall Street Journal, глава Белого дома на переговорах с Зеленским сказал, что первостепенная задача для него — скорейшее урегулирование конфликта, а не возвращение Украине территорий.
