Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 22.10.2025
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
Европейские страны не признают изменения территориальных границ Украины, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова передает RND. РИА Новости, 22.10.2025
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
Глава МИД Эстонии Цахкна: Европа не признает изменения границ Украины