Силуанов ответил на вопрос о пересмотре НДФЛ
Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:51:00+03:00
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно", - сказал он.