18:51 22.10.2025
Силуанов ответил на вопрос о пересмотре НДФЛ
Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
россия
экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно", - сказал он.
