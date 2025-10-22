https://ria.ru/20251022/ekonomika-2049913719.html
Силуанов ответил на вопрос о повышении НДФЛ
Силуанов ответил на вопрос о повышении НДФЛ - РИА Новости, 22.10.2025
Силуанов ответил на вопрос о повышении НДФЛ
СИЛУАНОВ НА ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ НДФЛ: МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ ЕЖЕГОДНО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:31:00+03:00
2025-10-22T18:31:00+03:00
2025-10-22T18:31:00+03:00
экономика
экономика
Силуанов ответил на вопрос о повышении НДФЛ
Силуанов: менять параметры НДФЛ ежегодно не является целесообразным