Депутат ПМР заявил об отрицательном положении экономики Приднестровья
15:29 22.10.2025 (обновлено: 15:41 22.10.2025)
Депутат ПМР заявил об отрицательном положении экономики Приднестровья
Депутат ПМР заявил об отрицательном положении экономики Приднестровья

Депутат Гузун: экономика Приднестровья находится в крайне негативном положении

Здание верховного совета Приднестровья
Здание верховного совета Приднестровья - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Irina Leahova
Здание верховного совета Приднестровья. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Экономика Приднестровья находится в крайне отрицательном положении, заявил в среду журналистам депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
"Видим, что по итогам девяти месяцев этого года сложилась крайне отрицательная ситуация, в которой находится наша экономика. Действительно, в этой непростой ситуации, в этих непростых условиях необходимо принимать оперативные решения управления для того, чтобы можно было уже закрыть этот год с минимальными рисками", - сказал Гузун.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР
12 октября, 13:59
Депутат ПМР обратил внимание на то, что все органы власти Приднестровья сейчас работают над тем, чтобы в полном объёме и вовремя выплачивались пенсии и зарплаты. "Мы видим, что по итогам 9 месяцев экономика, конечно же, не восстановилась после тех ситуаций, когда у нас были приостановлены предприятия, когда, в том числе, один из крупнейших налогоплательщиков – Молдавская ГРЭС – работает только на внутренний рынок Приднестровья и нет экспортных контрактов", - отметил Гузун.
Парламентарий также сообщил, что все это ведет к тому, что бюджет Приднестровья не получает большую часть налогов. По его словам, приднестровское правительство предложило сократить плановые доходы, которые были запланированы в этом году. "Были выработанные решения по оптимизации расходов и перераспределению денежных средств в расходной части нашего бюджета. Да, к сожалению, мы сокращаем финансирование по некоторым государственным целевым программам. Это вынужденная мера, на которую мы должны идти, потому что мы понимаем, что лучше закрывать вопросы частично, чем столкнуться, потом с неплатежами, либо невозможностью исполнить обязательства государства", - добавил Гузун.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии
14 октября, 12:12
 
Молдавия Кишинев Украина Газпром
 
 
