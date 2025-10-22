Задержанного уличного музыканта Женьку Радость обвинили в дискредитации ВС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Задержанному за хулиганство екатеринбургскому уличному музыканту Евгению Михайлову, выступающему под псевдонимом Женька Радость, вменяется также дискредитация ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верх-Исетского суда.
Как отметили в пресс-службе, музыканту вменяю совершение правонарушения по "части 1 статьи 20.1 (хулиганство) и части 1 статьи 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)" КоАП РФ. Материал поступил в суд, время заседания еще не назначено.
Михайлов был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной бранью, сообщил накануне РИА Новости его адвокат Федор Акчермышев.
По данным местных СМИ, Женька Радость – уличный музыкант, часто выступавший в центре Екатеринбурга с песнями различных исполнителей, в том числе признанных иноагентами. В соцсетях он публиковал видео со своими выступлениями в поддержку ранее арестованной в Петербурге другой уличной певицы – Наоко.
В понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости о составлении протокола о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы из Петербурга Дианы Логиновой (псевдоним Наоко), которая сейчас отбывает административный арест за организацию несогласованного массового мероприятия, после исполнения песни Noize MC* (настоящее имя Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) "Светлая полоса".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента