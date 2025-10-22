https://ria.ru/20251022/dtp-2049788754.html
Количество ДТП по вине водителей такси сократилось на 18% в Подмосковье
Количество ДТП по вине водителей такси сократилось на 18% в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2025
Количество ДТП по вине водителей такси сократилось на 18% в Подмосковье
В Подмосковье зафиксировали 156 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси за девять месяцев 2025 года, это на 18% ниже по сравнению с... РИА Новости, 22.10.2025
Количество ДТП по вине водителей такси сократилось на 18% в Подмосковье
Число ДТП по вине таксистов уменьшилось на 18% в Московской области
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Подмосковье зафиксировали 156 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей такси за девять месяцев 2025 года, это на 18% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, 186 человек были ранены в авариях, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Одной из основных причин ДТП стало превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения.
В ведомстве отметили, что в регионе ведется регулярная комплексная работа по совершенствованию таксомоторной отрасли. Анализируется каждый случай ДТП, проводится дополнительная работа с водителями для недопущения повтора аварии. Все водители, работающие в Московском регионе, проходят обязательную аттестацию на знание правил работы в такси. Это порядка 205 тысяч профессиональных водителей. Кроме этого, перевозчики в обязательном порядке оформляют полис страхования гражданской ответственности, благодаря которому пассажир финансово застрахован в случае ДТП.
Ежедневно в такси Подмосковья работает порядка 65 тысяч автомобилей такси, которые перевозят более 1,3 миллиона пассажиров в сутки. Кроме того, активно развивается сервис такси. Например, средний возраст автомобиля составляет 4,6 лет, а экологический класс машины должен быть не ниже ЕВРО-5.
Всего на сегодняшний день в Подмосковье работают более 118 тысяч машин такси и более 32,5 тысячи перевозчиков.