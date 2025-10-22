В Домодедово задержали двух иностранцев за контрабанду драгоценных камней

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Таможенники задержали в "Домодедово" двух иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, которые пытались провести с собой изумруды, рубины и другие драгоценные камни на 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.

Уточняется, что в ходе таможенного контроля первого пассажира инспекторы обнаружили в его чемодане запаянный пакет с кремообразной массой, в которую были погружены четыре зеленых камня, похожих на изумруды. Еще два зеленых и один розовый камень находились на дне его рюкзака. Во время досмотра иностранец добровольно вынул из кошелька еще семь драгоценных камней.