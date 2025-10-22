https://ria.ru/20251022/domodedovo-2049783915.html
В Домодедово задержали двух иностранцев за контрабанду драгоценных камней
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Таможенники задержали в "Домодедово" двух иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, которые пытались провести с собой изумруды, рубины и другие драгоценные камни на 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.
"В аэропорту "Домодедово
" таможенники задержали двоих иностранцев при попытке контрабанды драгоценных камней общей стоимостью 15 миллионов рублей. Мужчины прибыли из стран Азии
транзитом через ОАЭ
в один день, но разными рейсами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе таможенного контроля первого пассажира инспекторы обнаружили в его чемодане запаянный пакет с кремообразной массой, в которую были погружены четыре зеленых камня, похожих на изумруды. Еще два зеленых и один розовый камень находились на дне его рюкзака. Во время досмотра иностранец добровольно вынул из кошелька еще семь драгоценных камней.
В ручной клади второго пассажира был обнаружен большой розовый камень.
"Экспертиза подтвердила, что это изумруды, рубины, розовый корунд, и сапфир. Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
(контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере 1 миллиона рублей", - отмечается в релизе.