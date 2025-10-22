Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово задержали двух иностранцев за контрабанду драгоценных камней - РИА Новости, 22.10.2025
10:59 22.10.2025
В Домодедово задержали двух иностранцев за контрабанду драгоценных камней
В Домодедово задержали двух иностранцев за контрабанду драгоценных камней - РИА Новости, 22.10.2025
В Домодедово задержали двух иностранцев за контрабанду драгоценных камней
Таможенники задержали в "Домодедово" двух иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, которые пытались провести с собой изумруды, рубины и другие... РИА Новости, 22.10.2025
происшествия
азия
россия
оаэ
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
азия
россия
оаэ
происшествия, азия, россия, оаэ, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Азия, Россия, ОАЭ, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Домодедово задержали двух иностранцев за контрабанду драгоценных камней

В Домодедово задержали иностранцев за провоз драгоценностей на 15 млн рублей

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramДрагоценный камень, обнаруженный у иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, в "Домодедово"
Драгоценный камень, обнаруженный у иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, в Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Драгоценный камень, обнаруженный у иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, в "Домодедово"
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Таможенники задержали в "Домодедово" двух иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, которые пытались провести с собой изумруды, рубины и другие драгоценные камни на 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.
"В аэропорту "Домодедово" таможенники задержали двоих иностранцев при попытке контрабанды драгоценных камней общей стоимостью 15 миллионов рублей. Мужчины прибыли из стран Азии транзитом через ОАЭ в один день, но разными рейсами", - говорится в сообщении.
© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramДрагоценные камни, обнаруженные у иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, в "Домодедово"
Драгоценные камни, обнаруженные у иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, в Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Драгоценные камни, обнаруженные у иностранцев, прибывших транзитом из стран Азии, в "Домодедово"
Уточняется, что в ходе таможенного контроля первого пассажира инспекторы обнаружили в его чемодане запаянный пакет с кремообразной массой, в которую были погружены четыре зеленых камня, похожих на изумруды. Еще два зеленых и один розовый камень находились на дне его рюкзака. Во время досмотра иностранец добровольно вынул из кошелька еще семь драгоценных камней.
В ручной клади второго пассажира был обнаружен большой розовый камень.
"Экспертиза подтвердила, что это изумруды, рубины, розовый корунд, и сапфир. Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере 1 миллиона рублей", - отмечается в релизе.
Ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей, обнаруженные таможенниками у россиянки, прибывшей из Ниццы транзитом через Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Участницу мировых конкурсов красоты задержали во Внуково за контрабанду
6 ноября 2024, 17:17
 
ПроисшествияАзияРоссияОАЭДомодедово (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Версия 2023.1 Beta
