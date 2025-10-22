Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине
22.10.2025
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине - РИА Новости, 22.10.2025
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине
Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non-paper по урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
сша
украина
сергей рябков
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, сергей рябков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине

Рябков: РФ и США не обменивались документами по Украине в формате non-paper

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non-paper по урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Не могу подтвердить, что обменивались”, - сказал он журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, передавала ли Россия неофициальную ноту США, Рябков сказал, что "это отдельный вопрос".
"Я бы вообще хотел отметить, что обилие разного рода слухов, вбросов, каких-то сообщений в основном со ссылкой на анонимные источники, в основном появляющиеся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу, потому что народ уже не может понять, что где тут правда, где выдумка, что реально произошло. Я не хочу выступать в качестве человека, который добавляет здесь "огня", - добавил Рябков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило о том, что Россия направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением своей позиции по урегулированию на Украине.
Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков
20 октября, 12:53
 
В мире Россия США Украина Сергей Рябков Дональд Трамп Владимир Путин
 
 
