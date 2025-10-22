https://ria.ru/20251022/dokumenty-2049797945.html
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине - РИА Новости, 22.10.2025
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине
Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non-paper по урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:55:00+03:00
2025-10-22T11:55:00+03:00
2025-10-22T13:26:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей рябков
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20251020/rossija-2049337403.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, сергей рябков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Рябков: Россия и США в последние дни не обменивались документами по Украине
Рябков: РФ и США не обменивались документами по Украине в формате non-paper
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non-paper по урегулированию на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“Не могу подтвердить, что обменивались”, - сказал он журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, передавала ли Россия
неофициальную ноту США
, Рябков
сказал, что "это отдельный вопрос".
"Я бы вообще хотел отметить, что обилие разного рода слухов, вбросов, каких-то сообщений в основном со ссылкой на анонимные источники, в основном появляющиеся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу, потому что народ уже не может понять, что где тут правда, где выдумка, что реально произошло. Я не хочу выступать в качестве человека, который добавляет здесь "огня", - добавил Рябков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило о том, что Россия направила США закрытую дипломатическую ноту с изложением своей позиции по урегулированию на Украине
.
Накануне президент США Дональд Трамп
, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным
, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва
и Вашингтон
без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
. По словам Ушакова, столицу Венгрии
в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.