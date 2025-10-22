https://ria.ru/20251022/dnr-2049761052.html
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и два миномета калибра 120 миллиметров ВСУ на константиновском направлении в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и два миномета калибра 120 миллиметров ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в темное время суток в районе населенного пункта Ильиновка операторами БпЛА гвардейского артиллерийского соединения были обнаружены пункт управления БпЛА и позиции двух 120-миллиметровых минометов противника. С их помощью украинские подразделения вели беспокоящий огонь по российским войскам", — говорится в сообщении.
Для оперативного уничтожения целей были задействованы расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
"В результате точной работы артиллеристов объекты противника были уничтожены, что позволило облегчить продвижение штурмовых групп российских войск", — добавили в Минобороны.