ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и два миномета калибра 120 миллиметров ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в темное время суток в районе населенного пункта Ильиновка операторами БпЛА гвардейского артиллерийского соединения были обнаружены пункт управления БпЛА и позиции двух 120-миллиметровых минометов противника. С их помощью украинские подразделения вели беспокоящий огонь по российским войскам", — говорится в сообщении.