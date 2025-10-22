Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 22.10.2025
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 22.10.2025
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и два миномета калибра 120 миллиметров ВСУ на константиновском направлении в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T09:02:00+03:00
2025-10-22T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

Бойцы "Южной" группировки уничтожили два 120-миллиметровых миномета ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и два миномета калибра 120 миллиметров ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в темное время суток в районе населенного пункта Ильиновка операторами БпЛА гвардейского артиллерийского соединения были обнаружены пункт управления БпЛА и позиции двух 120-миллиметровых минометов противника. С их помощью украинские подразделения вели беспокоящий огонь по российским войскам", — говорится в сообщении.
Для оперативного уничтожения целей были задействованы расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
"В результате точной работы артиллеристов объекты противника были уничтожены, что позволило облегчить продвижение штурмовых групп российских войск", — добавили в Минобороны.
Военнослужащий ВС РФ выносит БПЛА Орлан-10У после выполнения задачи в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Российские БПЛА уничтожили два склада ВСУ в ДНР
15 августа, 05:08
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
