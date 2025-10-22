© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков

Десятков: переходы на Сельскохозяйственной улице готовы более чем на 80%

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пешеходные переходы на Сельскохозяйственной улице Москвы готовы более чем на 80%, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Он напомнил, что в рамках проекта развития улично-дорожной сети улучшится транспортная доступность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково на северо-востоке города. В том числе он включает реконструкцию таких улиц, как Сельскохозяйственная, Вильгельма Пика и Декабристов.

"Общая протяженность дорог по проекту составляет почти 6 километров. Помимо дорог, запланировали еще пять пешеходных переходов. Реализация проекта подходит к концу, готовность пешеходных переходов превышает 80%", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.

В сообщении уточняется, что в рамках устройства пешеходных переходов монтируют оборудование, в том числе лифтовое, также идут отделочные работы.