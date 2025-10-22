https://ria.ru/20251022/desyatkov-2049790138.html
Десятков: переходы на Сельскохозяйственной улице готовы более чем на 80%
22.10.2025
Десятков: переходы на Сельскохозяйственной улице готовы более чем на 80%
Пешеходные переходы на Сельскохозяйственной улице Москвы готовы более чем на 80%, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной... РИА Новости, 22.10.2025
москва
Десятков: переходы на Сельскохозяйственной улице готовы более чем на 80%
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пешеходные переходы на Сельскохозяйственной улице Москвы готовы более чем на 80%, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Он напомнил, что в рамках проекта развития улично-дорожной сети улучшится транспортная доступность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково на северо-востоке города. В том числе он включает реконструкцию таких улиц, как Сельскохозяйственная, Вильгельма Пика и Декабристов.
"Общая протяженность дорог по проекту составляет почти 6 километров. Помимо дорог, запланировали еще пять пешеходных переходов. Реализация проекта подходит к концу, готовность пешеходных переходов превышает 80%", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
В сообщении уточняется, что в рамках устройства пешеходных переходов монтируют оборудование, в том числе лифтовое, также идут отделочные работы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что путепровод над грузовой железнодорожной веткой между Костромской улицей и Юрловским проездом выполнен на 90%.