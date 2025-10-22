https://ria.ru/20251022/bpla-2049864240.html
В шести районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В шести районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
В шести районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в шести районах Липецкой области спустя час 17 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:24:00+03:00
2025-10-22T15:24:00+03:00
2025-10-22T15:24:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424587_0:710:2380:2048_1920x0_80_0_0_2010c93504969c55fda78b309cb7f7c2.jpg
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049800417.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424587_145:442:2286:2048_1920x0_80_0_0_1771575ed365fc00b8a28dd94fb549e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В шести районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки БПЛА отменили в шести районах Липецкой области