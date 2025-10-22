Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Право на размещение регионального бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 предпринимателей за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональный зонтичный бренд "Сделано в Хабаровском крае" создан для повышения узнаваемости продуктов местного производства. Он помогает продвигать локальные бренды в регионе и за его пределами. Чтобы стать участником программы, необходимо заключить лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака – центром "Мой бизнес".

Таким образом, соглашение дает право на размещение товарного знака на продукции, а также на получение бонусов и преференций.

"За девять месяцев 2025 года право на размещение регионального бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 предпринимателей. В работе еще несколько заявок, одна заявка – на стадии подписания договора", – отметила директор краевого центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что больше всего заключено соглашений с производителями продуктов питания и напитков.

По ее словам, со временем пакет мер поддержки для работающих под брендом "Сделано в Хабаровском крае" будет пополняться новыми бонусами и преференциями.