13:10 22.10.2025
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов
© iStock.com / ZinkevychМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Право на размещение регионального бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 предпринимателей за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональный зонтичный бренд "Сделано в Хабаровском крае" создан для повышения узнаваемости продуктов местного производства. Он помогает продвигать локальные бренды в регионе и за его пределами. Чтобы стать участником программы, необходимо заключить лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака – центром "Мой бизнес".
Девушка держит в руках деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Финансовая подушка: как копить на важные цели вместе с государством
11:28
Таким образом, соглашение дает право на размещение товарного знака на продукции, а также на получение бонусов и преференций.
"За девять месяцев 2025 года право на размещение регионального бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 предпринимателей. В работе еще несколько заявок, одна заявка – на стадии подписания договора", – отметила директор краевого центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что больше всего заключено соглашений с производителями продуктов питания и напитков.
По ее словам, со временем пакет мер поддержки для работающих под брендом "Сделано в Хабаровском крае" будет пополняться новыми бонусами и преференциями.
Предприниматели получают меры поддержки по этой программе в рамках президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч
10:37
 
