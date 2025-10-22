https://ria.ru/20251022/biznesmen-2049816525.html
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов - РИА Новости, 22.10.2025
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов
Право на размещение регионального бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 предпринимателей за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:10:00+03:00
2025-10-22T13:10:00+03:00
2025-10-22T13:10:00+03:00
твой бизнес
экономика
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e65a04ffae7a9b6042103c081be01f.jpg
https://ria.ru/20251022/finansy-2049678281.html
https://ria.ru/20251022/subekty-2049778597.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c849feb6d7a1f193a00d2e4f22c86a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Экономика, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Под брендом "Сделано в Хабаровском крае" зарегистрировали 90 бизнесменов
Право на размещение бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 бизнесменов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Право на размещение регионального бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 предпринимателей за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональный зонтичный бренд "Сделано в Хабаровском крае" создан для повышения узнаваемости продуктов местного производства. Он помогает продвигать локальные бренды в регионе и за его пределами. Чтобы стать участником программы, необходимо заключить лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака – центром "Мой бизнес".
Таким образом, соглашение дает право на размещение товарного знака на продукции, а также на получение бонусов и преференций.
"За девять месяцев 2025 года право на размещение регионального бренда "Сделано в Хабаровском крае" получили 90 предпринимателей. В работе еще несколько заявок, одна заявка – на стадии подписания договора", – отметила директор краевого центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что больше всего заключено соглашений с производителями продуктов питания и напитков.
По ее словам, со временем пакет мер поддержки для работающих под брендом "Сделано в Хабаровском крае" будет пополняться новыми бонусами и преференциями.
Предприниматели получают меры поддержки по этой программе в рамках президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".