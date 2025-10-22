Баланин: данные ГИС ОМС обеспечат новый уровень управления здравоохранением

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Беспрецедентный массив данных, которые аккумулирует единая государственная информационная система ОМС (ГИС ОМС) является стратегическим ресурсом для развития всего отечественного здравоохранения и позволит обеспечить качественно новый уровень управления им, заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, выступая на 4-м Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

"Через систему ОМС проходит более 80% финансовых ресурсов отрасли. Новый функционал ГИС ОМС позволит осуществить переход на централизованную модель информационного взаимодействия и унифицировать отдельные процессы участников сферы ОМС, что, в свою очередь , предоставит доступ к статистике и аналитике на федеральном и субъектовом уровне в режиме реального времени, увеличит оперативность контроля и учета, в том числе по подушевому финансированию, позволит осуществлять более точное планирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и средств, выделяемых на профилактику заболеваний", – привели в пресс-службе ФОМС слова Баланина.

Он отметил, что в ГИС ОМС уже аккумулированы сведения о более чем 146 миллионах застрахованных, 8 тысячах медицинских организаций и вся информация об оказанной помощи с 2019 года, что позволяет анализировать показатели с учетом пятилетней историчности и строить точные прогнозы.

По словам Баланина, одно из ключевых направлений трансформации – внедрение искусственного интеллекта. Так, за 8 месяцев 2025 года проведено более 1,2 миллиона маммографических исследований с использованием ИИ в 59 регионах, что почти в два раза выше уровня 2024 года.

С 2026 года ИИ-системы будут применяться также для ЭКГ, колоноскопии и дистанционного мониторинга здоровья. Новые аналитические панели в ГИС ОМС предоставляют руководству территориальных фондов и медорганизаций инструменты для мониторинга нагрузки на врачей, динамики заболеваемости и других показателей в режиме реального времени.

Кроме того, консолидация данных открывает новые возможности для врачей и пациентов. Врачи получают доступ к полной истории болезни пациента перед приемом, а застрахованные – приглашения на диспансеризацию и расширенный перечень услуг на Госуслугах.