Баланин: данные ГИС ОМС обеспечат новый уровень управления здравоохранением - РИА Новости, 22.10.2025
10:30 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/balanin-2049777249.html
Баланин: данные ГИС ОМС обеспечат новый уровень управления здравоохранением
Баланин: данные ГИС ОМС обеспечат новый уровень управления здравоохранением - РИА Новости, 22.10.2025
Баланин: данные ГИС ОМС обеспечат новый уровень управления здравоохранением
Беспрецедентный массив данных, которые аккумулирует единая государственная информационная система ОМС (ГИС ОМС) является стратегическим ресурсом для развития... РИА Новости, 22.10.2025
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://ria.ru/20251009/oms-2047258923.html
2025
илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Баланин: данные ГИС ОМС обеспечат новый уровень управления здравоохранением

Илья Баланин: данные ГИС ОМС обеспечат новый уровень управления здравоохранением

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Беспрецедентный массив данных, которые аккумулирует единая государственная информационная система ОМС (ГИС ОМС) является стратегическим ресурсом для развития всего отечественного здравоохранения и позволит обеспечить качественно новый уровень управления им, заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, выступая на 4-м Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".
"Через систему ОМС проходит более 80% финансовых ресурсов отрасли. Новый функционал ГИС ОМС позволит осуществить переход на централизованную модель информационного взаимодействия и унифицировать отдельные процессы участников сферы ОМС, что, в свою очередь , предоставит доступ к статистике и аналитике на федеральном и субъектовом уровне в режиме реального времени, увеличит оперативность контроля и учета, в том числе по подушевому финансированию, позволит осуществлять более точное планирование программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и средств, выделяемых на профилактику заболеваний", – привели в пресс-службе ФОМС слова Баланина.
Он отметил, что в ГИС ОМС уже аккумулированы сведения о более чем 146 миллионах застрахованных, 8 тысячах медицинских организаций и вся информация об оказанной помощи с 2019 года, что позволяет анализировать показатели с учетом пятилетней историчности и строить точные прогнозы.
По словам Баланина, одно из ключевых направлений трансформации – внедрение искусственного интеллекта. Так, за 8 месяцев 2025 года проведено более 1,2 миллиона маммографических исследований с использованием ИИ в 59 регионах, что почти в два раза выше уровня 2024 года.
С 2026 года ИИ-системы будут применяться также для ЭКГ, колоноскопии и дистанционного мониторинга здоровья. Новые аналитические панели в ГИС ОМС предоставляют руководству территориальных фондов и медорганизаций инструменты для мониторинга нагрузки на врачей, динамики заболеваемости и других показателей в режиме реального времени.
Кроме того, консолидация данных открывает новые возможности для врачей и пациентов. Врачи получают доступ к полной истории болезни пациента перед приемом, а застрахованные – приглашения на диспансеризацию и расширенный перечень услуг на Госуслугах.
"Мы движемся к созданию единого цифрового контура в здравоохранении, где ГИС ОМС становится ядром, обеспечивающим не только финансовые расчеты, но и качественно новый уровень управления на основе данных для достижения главной цели – здоровья граждан", – резюмировал Баланин.
Высокотехнологичная медпомощь по ОМС увеличилась более чем вдвое в России
9 октября, 13:22
9 октября, 13:22
 
Илья Баланин
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
