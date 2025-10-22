АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года, для установки систем вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт.

"Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года с VIN-кодами согласно приложению... Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств", - уточняет ведомство.