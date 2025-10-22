Рейтинг@Mail.ru
АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 22.10.2025 (обновлено: 14:00 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/avtovaz-2049795773.html
АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray
АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray - РИА Новости, 22.10.2025
АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года, для установки систем РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:41:00+03:00
2025-10-22T14:00:00+03:00
авто
автоваз
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
lada vesta
эра-глонасс
тольятти
renault logan
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/27/1556762796_4:0:1216:682_1920x0_80_0_0_bee7dbc5871aaf056ac889d2dba40188.jpg
https://ria.ru/20251021/avtovaz-2049661282.html
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/27/1556762796_156:0:1065:682_1920x0_80_0_0_22a3676c1a67787e5e9a4bf66eb7b918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, автоваз, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), lada vesta, эра-глонасс, тольятти, renault logan
Авто, АвтоВАЗ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Lada Vesta, ЭРА-ГЛОНАСС, Тольятти, Renault Logan

АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray

© АО ''АВТОВАЗ'' Компакт-кроссовер Lada Xray
Компакт-кроссовер Lada Xray - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© АО ''АВТОВАЗ''
Компакт-кроссовер Lada Xray . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года, для установки систем вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт.
"Росстандарт информирует о добровольном отзыве 8209 автомобилей Lada... Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении.
"Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года с VIN-кодами согласно приложению... Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств", - уточняет ведомство.
В "АвтоВАЗе" напомнили, что временный выпуск автомобилей без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году.
"АвтоВАЗ" прекратил производство Lada X-ray весной 2022 года одновременно с рядом моделей Renault, выпускавшихся в тот период в Тольятти. В сентябре того же года представитель компании сообщил, что "АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели, причина - высокая доля импортируемых компонентов.
На линии сборки предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"АвтоВАЗ" планирует запустить до семи сборочных площадок за рубежом
Вчера, 17:39
 
АвтоАвтоВАЗФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Lada VestaЭРА-ГЛОНАССТольяттиRenault Logan
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала