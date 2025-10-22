АвтоВАЗ добровольно отозвал 8,2 тысячи Lada Xray

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года, для установки систем вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт.
"Росстандарт информирует о добровольном отзыве 8209 автомобилей Lada... Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении.
"Под действие программы подпадают 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года с VIN-кодами согласно приложению... Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для владельцев транспортных средств", - уточняет ведомство.
В "АвтоВАЗе" напомнили, что временный выпуск автомобилей без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году.
"АвтоВАЗ" прекратил производство Lada X-ray весной 2022 года одновременно с рядом моделей Renault, выпускавшихся в тот период в Тольятти. В сентябре того же года представитель компании сообщил, что "АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели, причина - высокая доля импортируемых компонентов.