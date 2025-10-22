https://ria.ru/20251022/armeniya-2049745111.html
Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США
Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США
Редактор Сасунян: власти Армении избавляются от оппозиции и строят диктатуру
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Власти Армении избавляются от оппозиции в преддверии парламентских выборов в следующем году и строят в стране диктатуру, а не демократию, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян, комментируя новый случай нападок на оппозиционных политиков и арест мэра Гюмри.
" (Никол) Пашинян хочет остаться премьер-министром еще на пять лет, и потому в преддверии выборов старается избавиться от тех, кто выступает против него. Он хочет, чтобы выборы были очень маленькими", - сказал Сасунян.
Он выразил уверенность в том, что это диктатура, а не демократия. "Пашинян называет это демократией. Но на самом деле это далеко от демократии и больше похоже на диктатуру", - сказал Сасунян.
Во вторник суд в Армении
арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна
. Как сообщили его адвокаты, ему предъявлено обвинение по статье "получение взятки".
Ранее в октябре суд приговорил к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти архиепископа Армянской апостольской церкви
Микаэла Аджапахяна. В письме своим сторонникам владыка пообещал, что теперь он станет большей угрозой руководству Армении, чем раньше.