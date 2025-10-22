Рейтинг@Mail.ru
Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/armeniya-2049745111.html
Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США
Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США - РИА Новости, 22.10.2025
Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США
Власти Армении избавляются от оппозиции в преддверии парламентских выборов в следующем году и строят в стране диктатуру, а не демократию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:20:00+03:00
2025-10-22T05:20:00+03:00
армения
гюмри
сша
вардан гукасян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
https://ria.ru/20251022/armeniya-2049738526.html
https://ria.ru/20251021/armeniya-2049724787.html
армения
гюмри
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, гюмри, сша, вардан гукасян, армянская апостольская церковь
Армения, Гюмри, США, Вардан Гукасян, Армянская апостольская церковь
Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США

Редактор Сасунян: власти Армении избавляются от оппозиции и строят диктатуру

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Власти Армении избавляются от оппозиции в преддверии парламентских выборов в следующем году и строят в стране диктатуру, а не демократию, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян, комментируя новый случай нападок на оппозиционных политиков и арест мэра Гюмри.
" (Никол) Пашинян хочет остаться премьер-министром еще на пять лет, и потому в преддверии выборов старается избавиться от тех, кто выступает против него. Он хочет, чтобы выборы были очень маленькими", - сказал Сасунян.
Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Власти Армении наносят ущерб интересам страны, заявили в диаспоре
03:22
Он выразил уверенность в том, что это диктатура, а не демократия. "Пашинян называет это демократией. Но на самом деле это далеко от демократии и больше похоже на диктатуру", - сказал Сасунян.
Во вторник суд в Армении арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Как сообщили его адвокаты, ему предъявлено обвинение по статье "получение взятки".
Ранее в октябре суд приговорил к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна. В письме своим сторонникам владыка пообещал, что теперь он станет большей угрозой руководству Армении, чем раньше.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Прокуратура Армении обжаловала приговор архиепископу Аджапахяну
Вчера, 23:42
 
АрменияГюмриСШАВардан ГукасянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала