Власти Армении строят диктатуру, заявил представитель диаспоры в США

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Власти Армении избавляются от оппозиции в преддверии парламентских выборов в следующем году и строят в стране диктатуру, а не демократию, заявил РИА Новости представитель армянской диаспоры в США, главный редактор газеты "Калифорнийский курьер" Арут Сасунян, комментируя новый случай нападок на оппозиционных политиков и арест мэра Гюмри.

" (Никол) Пашинян хочет остаться премьер-министром еще на пять лет, и потому в преддверии выборов старается избавиться от тех, кто выступает против него. Он хочет, чтобы выборы были очень маленькими", - сказал Сасунян.

Он выразил уверенность в том, что это диктатура, а не демократия. "Пашинян называет это демократией. Но на самом деле это далеко от демократии и больше похоже на диктатуру", - сказал Сасунян.

Во вторник суд в Армении арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна . Как сообщили его адвокаты, ему предъявлено обвинение по статье "получение взятки".