Спасатели отпустили в море дельфиненка, которого выбросило на берег в Анапе

КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Спасатели отпустили в море малыша дельфина-белобочки, которого выбросило на берег в Анапе, сообщили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа".

Во вторник вечером директор "Дельфы" Татьяна Белей сообщила РИА Новости, что двух дельфинов-белобочек выбросило на берег моря в Анапе, один из них погиб.

"Специалисты осмотрели малыша - состояние его было удовлетворительным. Волонтеры оказали ему поддержку в воде - поначалу дельфиненок спокойно плавал в специальном плотике, через некоторое время он начал проявлять активность и пытаться выбраться из него. Ребята решили дать ему возможность попробовать свои силы держаться на плаву без поддержки. Белобочка отплыла от спасателей, около часа находилась в акватории, затем уплыла самостоятельно в море", - говорится в сообщении центра.

Как отмечается, у дельфиненка есть шансы на выживание, но есть вероятность, что ему снова может понадобиться помощь.

Волонтеры "Дельфы" и штаба "Дельфины" ночью продолжали мониторить побережье.

В центре рассказали, что погибший второй дельфин был ослаблен и истощен, в таком состоянии у него практически не было шансов на выживание.