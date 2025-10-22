Рейтинг@Mail.ru
Хорошие новости
 
10:59 22.10.2025
Спасатели отпустили в море дельфиненка, которого выбросило на берег в Анапе
Спасатели отпустили в море малыша дельфина-белобочки, которого выбросило на берег в Анапе, сообщили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа". РИА Новости, 22.10.2025
анапа
Хорошие новости, Анапа
Спасатели отпустили в море дельфиненка, которого выбросило на берег в Анапе

Выброшенного на берег в Анапе малыша дельфина-белобочки отпустили в море

КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Спасатели отпустили в море малыша дельфина-белобочки, которого выбросило на берег в Анапе, сообщили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа".
Во вторник вечером директор "Дельфы" Татьяна Белей сообщила РИА Новости, что двух дельфинов-белобочек выбросило на берег моря в Анапе, один из них погиб.
"Специалисты осмотрели малыша - состояние его было удовлетворительным. Волонтеры оказали ему поддержку в воде - поначалу дельфиненок спокойно плавал в специальном плотике, через некоторое время он начал проявлять активность и пытаться выбраться из него. Ребята решили дать ему возможность попробовать свои силы держаться на плаву без поддержки. Белобочка отплыла от спасателей, около часа находилась в акватории, затем уплыла самостоятельно в море", - говорится в сообщении центра.
Как отмечается, у дельфиненка есть шансы на выживание, но есть вероятность, что ему снова может понадобиться помощь.
Волонтеры "Дельфы" и штаба "Дельфины" ночью продолжали мониторить побережье.
В центре рассказали, что погибший второй дельфин был ослаблен и истощен, в таком состоянии у него практически не было шансов на выживание.
"Дельфины выбрасываются на берег в критическом состоянии - зачастую уже при смерти. Очень важно в этот момент вести себя максимально спокойно и собрано, не кричать, не создавать лишний стресс себе и дельфину, дождаться специалистов - надо понимать, что на это в любом случае потребуется время", - подчеркнули в "Дельфе".
Ларги в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Приморском океанариуме ларги устроили "забастовку" из-за сардин
17 октября, 07:25
 
