22.10.2025
Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия
09:00 22.10.2025
Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия
Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия - РИА Новости, 22.10.2025
Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия
Алжир является стратегическим партнером России в регионе Северной Африки, военно-техническое сотрудничество оценивается в миллиарды долларов, но остается... РИА Новости, 22.10.2025
Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия

© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Надим Зуауи
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Алжир является стратегическим партнером России в регионе Северной Африки, военно-техническое сотрудничество оценивается в миллиарды долларов, но остается большой потенциал для усиления взаимодействия в энергетике, горнодобывающей сфере и высоких технологиях, особенно на уровне частных компаний, рассказал представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в Национальном народном собрании Мухаммед Туиль в интервью корреспонденту РИА Новости Прохору Доренко. Он также полагает, что Алжир может стать новым туристическим направлением для россиян, для чего необходимо увеличить число авиарейсов.
Россия за последние годы существенно расширила свое присутствие в Западной и Северной Африке. Как в Алжире смотрят на перспективы укрепления двусторонних отношений между странами? Может ли стратегическое партнерство Москвы с республикой оказать влияние на сближение с арабскими странами?
Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества с Алжиром и Ираком
18 октября, 09:00
– Отношения между странами стремительно развивались со времен СССР: Москва оказывала нам поддержку как во время национально-освободительной войны (с 1954 по 1962 годы – ред.), так и после обретения независимости. Был внесен огромный вклад в формирование современного Алжира. К нам приезжали советские специалисты в различных областях, к примеру, в строительстве, ирригации, высшем образовании, что привело к формированию национального кадрового потенциала после обретения независимости.
При этом наши отношения не ограничиваются экономическими интересами, напротив, они приобрели характер серьезного политического сотрудничества: позиции Москвы и Алжира традиционно совпадают по многим международным и региональным вопросам, включая палестинскую проблему и борьбу с неоколониализмом. Россия имеет много точек соприкосновения с государствами арабского мира: обладает огромными запасами нефти и газа, вероятно, даже является одной из самых крупных нефтегазовых держав в мире. Есть большие возможности для взаимодействия в этой отрасли с такими странами, как Алжир, Ливия, а также с государствами Персидского залива. У Москвы есть потенциал для инвестирования в эту область.
Отношения с Россией укрепились после подписания декларации о стратегическом партнерстве между странами в 2001 году. Могу со всей уверенностью заявить, что Алжир – ключевой стратегический партнер России в северной части Средиземноморья и Африки.
– Вы подчеркнули опыт России в различных областях, включаянефтегазовую ипромышленную. Проявляют ли интерес российскиекомпании к выходу на алжирский рынок?
– Именно над этим мы и работаем. Сегодня уже некоторые российские нефтегазовые компании ведут деятельность в Алжире. Однако, на наш взгляд, сотрудничество должно расшириться за счет привлечения промышленных компаний и более активного участия частного бизнеса. Возможно, нам потребуется провестибизнес-форумдляроссийских и алжирских предпринимателей. Сегодня Алжир полностью открыт для сотрудничества. Наша цель, которую поставил президент республики Абдельмаджид Теббун – создать более 24 тысяч компаний в рамках экономического развития страны. Мы не видим более подходящего партнера, чем Россия, так как наше партнерство построено на принципе взаимной выгоды, а не на излишне политизированных отношениях, которые существуют между рядом других стран.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мишустин освободил от должности торгпреда в Алжире
19 сентября, 20:48
Стоит подчеркнуть, что помимо горнодобывающей и фармацевтической отраслей, есть еще область искусственного интеллекта и электроэнергетический сектор, где у России также есть огромный опыт и открываются возможности для инвестиций, входа на алжирский рынок в партнерстве с алжирскими компаниями.
Кроме того, не стоит забывать про здравоохранение, промышленность, горнодобывающую отрасль, электроэнергетику. К слову, совсем недавно мы приняли закон об упрощении системы участия иностранных компании в горнодобывающей промышленности. У российских компаний широкое поле для деятельности в абсолютно разных сферах, но при условии сотрудничества с алжирскими компаниями.
К слову, мы обсуждали на встрече с послом России в Алжире (Алексеем Соломатиным – ред.) проекты по инвестированию в нефтегазовую отрасль. Россия действительно могла бы выйти на внутренний рынок упомянутых стран и проинвестировать в их нефтегазовые компании, что принесет немалую выгоду всем.
Необходимо отметить, что товарооборот, например, между Россией и ОАЭ достиг порядка 11 миллиардов долларов (за 2024 год – ред.). С Алжиром же только объем военно-технического сотрудничества оценивается в сумму от семи до 12 миллиардов долларов, и это еще раз свидетельствует о наших стратегических отношениях с Россией в этой сфере. Но гражданский товарооборот не превышает 2,5 миллиардов долларов, и эти показатели можно увеличить за счет импорта российских товаров. Так, Россия поставляет сотни тысяч тонн зерна, и импорт можно и нужно расширять. Именно на подобный опыт требуется опираться при развитии экономического сотрудничества между Россией и арабским миром.
– Россия укрепила свои отношения с рядомстран АфриканскогоСахеля. При этом некоторые из них граничат с Алжиром, и мы периодически наблюдаем достаточно резкую критику новых властей, пришедших к власти после переворотов,со стороны алжирского правительства. Сказывается ли это на отношениях с Москвой?
– Алжир придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Однако это не отменяет того, что события в некоторых странах Сахеля создают напряженность и могут представлять угрозу для нашей национальной безопасности, учитывая общие границы протяженностью в тысячи километров. Вместе тем мы остаемся сторонниками мирного прихода к власти и всегда призывали к политической легитимности.
Во время недавнего визита нашей парламентской группы в Москву мы сообщили своим российским коллегам, что в регионе нет никого, кто бы знал политическую обстановку в этих странах лучше, чем Алжир. На протяжении последних 40 лет мы наблюдаем за ситуацией там. Считаю, что наш опыт может быть крайне эффективным для разрешения ситуации в этих странах, учитывая нашу активную роль в этом вопросе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Алжир пригласил Россию участвовать в тендерах по освоению месторождений
9 сентября, 20:05
– Россия находится в конфронтации с Западом на фоне ситуации на Украине и постепенногорасширениясвоего присутствия на Африканском континенте. Оказывается ли давление на Алжир с целью пересмотреть свои отношения с Москвой?Отражается ли это на взаимодействии между странамив условиях беспрецедентных санкций со стороны ЕС и США?
– В мае я в составе парламентской группы посетил Москву с рабочим визитом. Мы провели встречи с российскими чиновниками и представителями комитетов, в том числе по международным делам. Любой, кто оказывается в этом городе, не наблюдается никаких признаков того, что Россия находится под экономической блокадой и испытывает дефицит продуктов. По крайней мере, это никак внешне не проявляется. Я считаю, что у российского руководства есть концепция и экономические инструменты, чтобы преодолеть все трудности, которые пытается создать Европа для оказания давления на Россию.
Как известно, Алжир не подвержен влиянию таких геополитических изменений, наши принципы остаются неизменными с самого основания государства. Что касается украинского кризиса, то мы рассчитываем на его мирный исход. При этом мы с пониманием относимся к причинам, которые побудили Россию начать военную операцию. Мы призываем все стороны найти мирные пути решения для достижения устойчивого мира между российским и украинским народами.
– Тем не менее, несмотря на тесное взаимодействие между Алжиром и Россией, арабская республика продолжает оставаться относительно закрытой для россиян. Обсуждается ли вопрос упрощения порядка въездного туризмас обеих сторон?
– Да, во время нашей встречи с председателем комитета Госдумы РФ (Сангаджи Тарбаевым – ред.) мы объяснили, что и алжирские граждане, равно как и российские, любят путешествовать. По последним данным, порядка полутора миллиона алжирцев ежегодно выезжают за границу. Нам кажется непонятным и странным отсутствие российских туристов. Просто представьте, в 1970-1980-х годах на пляжах алжирской столицы было огромное количество советских людей-членов семей специалистов, работавших тогда в стране. Поэтому мы попросили у своих российских коллег рассмотреть этот вопрос, однако они признались, что одной из причин может быть ограниченность прямыхавиарейсов, число которых не превышает трех в неделю. Мы со своей стороны обратились к алжирским чиновникам, чтобы увеличитьих количество. Помимо этого, мы обратились к нашему министерству туризма с целью создать совместный комитет по координации между представителями туристической отрасли, чтобы придать импульс этому сектору и развить его.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Алжирский эксперт раскритиковал слова Макрона о хищной России
21 августа, 17:10
 
Интервью
Россия
Абдельмаджид Теббун
Госдума РФ
Евросоюз
Сангаджи Тарбаев
Москва
Алжир (провинция)
 
 
