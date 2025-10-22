Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия

Алжир является стратегическим партнером России в регионе Северной Африки, военно-техническое сотрудничество оценивается в миллиарды долларов, но остается большой потенциал для усиления взаимодействия в энергетике, горнодобывающей сфере и высоких технологиях, особенно на уровне частных компаний, рассказал представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в Национальном народном собрании Мухаммед Туиль в интервью корреспонденту РИА Новости Прохору Доренко. Он также полагает, что Алжир может стать новым туристическим направлением для россиян, для чего необходимо увеличить число авиарейсов.

– Россия за последние годы существенно расширила свое присутствие в Западной и Северной Африке. Как в Алжире смотрят на перспективы укрепления двусторонних отношений между странами? Может ли стратегическое партнерство Москвы с республикой оказать влияние на сближение с арабскими странами?

– Отношения между странами стремительно развивались со времен СССР : Москва оказывала нам поддержку как во время национально-освободительной войны (с 1954 по 1962 годы – ред.), так и после обретения независимости. Был внесен огромный вклад в формирование современного Алжира. К нам приезжали советские специалисты в различных областях, к примеру, в строительстве, ирригации, высшем образовании, что привело к формированию национального кадрового потенциала после обретения независимости.

При этом наши отношения не ограничиваются экономическими интересами, напротив, они приобрели характер серьезного политического сотрудничества: позиции Москвы и Алжира традиционно совпадают по многим международным и региональным вопросам, включая палестинскую проблему и борьбу с неоколониализмом. Россия имеет много точек соприкосновения с государствами арабского мира: обладает огромными запасами нефти и газа, вероятно, даже является одной из самых крупных нефтегазовых держав в мире. Есть большие возможности для взаимодействия в этой отрасли с такими странами, как Алжир, Ливия , а также с государствами Персидского залива . У Москвы есть потенциал для инвестирования в эту область.

Африки. Отношения с Россией укрепились после подписания декларации о стратегическом партнерстве между странами в 2001 году. Могу со всей уверенностью заявить, что Алжир – ключевой стратегический партнер России в северной части Средиземноморья

– Вы подчеркнули опыт России в различных областях, включаянефтегазовую ипромышленную. Проявляют ли интерес российскиекомпании к выходу на алжирский рынок?

– Именно над этим мы и работаем. Сегодня уже некоторые российские нефтегазовые компании ведут деятельность в Алжире. Однако, на наш взгляд, сотрудничество должно расшириться за счет привлечения промышленных компаний и более активного участия частного бизнеса. Возможно, нам потребуется провестибизнес-форумдляроссийских и алжирских предпринимателей. Сегодня Алжир полностью открыт для сотрудничества. Наша цель, которую поставил президент республики Абдельмаджид Теббун – создать более 24 тысяч компаний в рамках экономического развития страны. Мы не видим более подходящего партнера, чем Россия, так как наше партнерство построено на принципе взаимной выгоды, а не на излишне политизированных отношениях, которые существуют между рядом других стран.

Стоит подчеркнуть, что помимо горнодобывающей и фармацевтической отраслей, есть еще область искусственного интеллекта и электроэнергетический сектор, где у России также есть огромный опыт и открываются возможности для инвестиций, входа на алжирский рынок в партнерстве с алжирскими компаниями.

Кроме того, не стоит забывать про здравоохранение, промышленность, горнодобывающую отрасль, электроэнергетику. К слову, совсем недавно мы приняли закон об упрощении системы участия иностранных компании в горнодобывающей промышленности. У российских компаний широкое поле для деятельности в абсолютно разных сферах, но при условии сотрудничества с алжирскими компаниями.

К слову, мы обсуждали на встрече с послом России в Алжире (Алексеем Соломатиным – ред.) проекты по инвестированию в нефтегазовую отрасль. Россия действительно могла бы выйти на внутренний рынок упомянутых стран и проинвестировать в их нефтегазовые компании, что принесет немалую выгоду всем.

Необходимо отметить, что товарооборот, например, между Россией и ОАЭ достиг порядка 11 миллиардов долларов (за 2024 год – ред.). С Алжиром же только объем военно-технического сотрудничества оценивается в сумму от семи до 12 миллиардов долларов, и это еще раз свидетельствует о наших стратегических отношениях с Россией в этой сфере. Но гражданский товарооборот не превышает 2,5 миллиардов долларов, и эти показатели можно увеличить за счет импорта российских товаров. Так, Россия поставляет сотни тысяч тонн зерна, и импорт можно и нужно расширять. Именно на подобный опыт требуется опираться при развитии экономического сотрудничества между Россией и арабским миром.

– Россия укрепила свои отношения с рядомстран АфриканскогоСахеля. При этом некоторые из них граничат с Алжиром, и мы периодически наблюдаем достаточно резкую критику новых властей, пришедших к власти после переворотов,со стороны алжирского правительства. Сказывается ли это на отношениях с Москвой?

– Алжир придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Однако это не отменяет того, что события в некоторых странах Сахеля создают напряженность и могут представлять угрозу для нашей национальной безопасности, учитывая общие границы протяженностью в тысячи километров. Вместе тем мы остаемся сторонниками мирного прихода к власти и всегда призывали к политической легитимности.

Во время недавнего визита нашей парламентской группы в Москву мы сообщили своим российским коллегам, что в регионе нет никого, кто бы знал политическую обстановку в этих странах лучше, чем Алжир. На протяжении последних 40 лет мы наблюдаем за ситуацией там. Считаю, что наш опыт может быть крайне эффективным для разрешения ситуации в этих странах, учитывая нашу активную роль в этом вопросе.

– Россия находится в конфронтации с Западом на фоне ситуации на Украине и постепенногорасширениясвоего присутствия на Африканском континенте. Оказывается ли давление на Алжир с целью пересмотреть свои отношения с Москвой?Отражается ли это на взаимодействии между странамив условиях беспрецедентных санкций со стороны ЕС и США?

– В мае я в составе парламентской группы посетил Москву с рабочим визитом. Мы провели встречи с российскими чиновниками и представителями комитетов, в том числе по международным делам. Любой, кто оказывается в этом городе, не наблюдается никаких признаков того, что Россия находится под экономической блокадой и испытывает дефицит продуктов. По крайней мере, это никак внешне не проявляется. Я считаю, что у российского руководства есть концепция и экономические инструменты, чтобы преодолеть все трудности, которые пытается создать Европа для оказания давления на Россию.

Как известно, Алжир не подвержен влиянию таких геополитических изменений, наши принципы остаются неизменными с самого основания государства. Что касается украинского кризиса, то мы рассчитываем на его мирный исход. При этом мы с пониманием относимся к причинам, которые побудили Россию начать военную операцию. Мы призываем все стороны найти мирные пути решения для достижения устойчивого мира между российским и украинским народами.

– Тем не менее, несмотря на тесное взаимодействие между Алжиром и Россией, арабская республика продолжает оставаться относительно закрытой для россиян. Обсуждается ли вопрос упрощения порядка въездного туризмас обеих сторон?