Число задержанных участников акции в Армении выросло до 37 человек

"В ходе предварительного следствия задержано 37 лиц, в отношении 19 инициировано публичное уголовное преследование по статьям "Участие в массовых беспорядках" и "Вмешательство в осуществление правосудия", а в отношении 10 лиц - по статьям "Вмешательство в осуществление правосудия" и "Подстрекательство к участию в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.