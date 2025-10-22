https://ria.ru/20251022/aktsiya-2049926093.html
Число задержанных участников акции в Армении выросло до 37 человек
Число задержанных участников акции в Армении выросло до 37 человек - РИА Новости, 22.10.2025
Число задержанных участников акции в Армении выросло до 37 человек
22.10.2025
В Армении задержали 37 участников акции в поддержку мэра Гюмри
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Число задержанных участников состоявшейся в понедельник акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна выросло до 37, сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета Армении.
был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Ранее в СК
заявили о возбуждении уголовного дела по статьям "Участие в массовых беспорядках", "Вмешательство в законную деятельность должностного лица" и "Вмешательство в осуществление правосудия" в связи с акцией у мэрии Гюмри
. В МВД республики в понедельник сообщили РИА Новости о 23 задержанных, во вторник их число выросло до 33.
"В ходе предварительного следствия задержано 37 лиц, в отношении 19 инициировано публичное уголовное преследование по статьям "Участие в массовых беспорядках" и "Вмешательство в осуществление правосудия", а в отношении 10 лиц - по статьям "Вмешательство в осуществление правосудия" и "Подстрекательство к участию в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.