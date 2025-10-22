https://ria.ru/20251022/aeroport-2049746809.html
В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки
Ограничения в Ленинградской области сказались на возможности полетов в и из Калининграда, вероятны корректировки в расписании аэропорта "Храброво", сообщили в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:52:00+03:00
2025-10-22T05:52:00+03:00
2025-10-22T05:52:00+03:00
калининград
ленинградская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калининград
Калининград, Ленинградская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти