Жительницу Орловской области осудили за гибель детей при пожаре - РИА Новости, 21.10.2025
16:22 21.10.2025
Жительницу Орловской области осудили за гибель детей при пожаре
Суд приговорил к 3,5 годам принудительных работ жительницу Орловской области после гибели двух ее детей при пожаре в доме из-за включенного обогревателя,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:22:00+03:00
2025-10-21T16:22:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
россия
орловская область
происшествия, россия, орловская область
Происшествия, Россия, Орловская область
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Суд приговорил к 3,5 годам принудительных работ жительницу Орловской области после гибели двух ее детей при пожаре в доме из-за включенного обогревателя, сообщили в СУСК РФ по региону и областной прокуратуре.
В мае в ГУМЧС России по Орловской области сообщали о гибели двоих маленьких детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. При этом в доме находились пятеро детей, троим удалось спастись самостоятельно.
"Орловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству)", – говорится в сообщении прокуратуры.
По данным прокуратуры и СУСК, суд установил, что в ночь на 19 мая фигурантка оставила в доме без присмотра своих пятерых малолетних детей. Ночью включенный обогреватель перешел в аварийную работу, одна из комнат загорелась. Пожар охватил весь дом и стал причиной гибели двоих детей – двух и трех лет.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", – добавили в СУСК.
ПроисшествияРоссияОрловская область
 
 
