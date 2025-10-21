Жительницу Орловской области осудили за гибель детей при пожаре

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Суд приговорил к 3,5 годам принудительных работ жительницу Орловской области после гибели двух ее детей при пожаре в доме из-за включенного обогревателя, сообщили в СУСК РФ по региону и областной прокуратуре.

В мае в ГУМЧС России по Орловской области сообщали о гибели двоих маленьких детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. При этом в доме находились пятеро детей, троим удалось спастись самостоятельно.

"Орловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству)", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры и СУСК, суд установил, что в ночь на 19 мая фигурантка оставила в доме без присмотра своих пятерых малолетних детей. Ночью включенный обогреватель перешел в аварийную работу, одна из комнат загорелась. Пожар охватил весь дом и стал причиной гибели двоих детей – двух и трех лет.