ХАМАС передаст тела еще двух погибших в Газе заложников

КАИР, 21 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что передадут во вторник вечером тела еще двух погибших заложников, извлеченные из-под завалов в секторе Газа.
"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут в 21.00 по времени Газы (совпадает с мск - ред.) тела двух заложников, которые были извлечены сегодня в секторе Газа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Израиль получил тело еще одного заложника
20 октября, 21:19
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Стороны в настоящее время реализуют первую фазу мирного плана президента США Дональда Трампа. ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших. Израиль в свою очередь отвел свои войска к согласованной линии внутри сектора Газа и выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая обвиняемых в терроризме.
План Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенной участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Трамп выступил с угрозой в отношении ХАМАС
дополняется ...