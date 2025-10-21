Третий фестиваль закаливания и ЗОЖ пройдет в Липецке

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Региональный фестиваль закаливания и здорового образа жизни (ЗОЖ) состоится в Липецке в субботу, 25 октября, он пройдет в третий раз, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Глава региона уточнил, что местом проведения фестиваля станет Центральный пляж Липецка. Организаторы – Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, а также клуб зимнего плавания им. И.В. Франценюка.

Артамонов рассказал, что самыми зрелищными событиями фестиваля станут массовое обливание и заплыв в реке Воронеж. Также в программе запланированы командные соревнования, эстафеты, стояние на гвоздях и каштанах. Всех желающих инструкторы научат правильной технике скандинавской ходьбы.

Кроме того, на специальной площадке можно будет получить персональную консультацию по основам правильного питания и задать вопросы специалистам.