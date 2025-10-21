Рейтинг@Mail.ru
Стилиста Янковскую заключили под стражу - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 21.10.2025 (обновлено: 17:39 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/yankovskaya-2049597739.html
Стилиста Янковскую заключили под стражу
Стилиста Янковскую заключили под стражу - РИА Новости, 21.10.2025
Стилиста Янковскую заключили под стражу
Гагаринский суд Москвы заменил подписку о невыезде на заключение под стражу стилисту Эльвире Янковской, обвиняемой в мошенничестве - продаже подделок с рынка... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:08:00+03:00
2025-10-21T17:39:00+03:00
происшествия
валерия чекалина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049660190_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_4bab5cf0a6bfc9a6354bb7df374c7cdb.jpg
https://ria.ru/20240212/chernogoriya-1926846128.html
https://ria.ru/20251013/dolg-2048028587.html
https://ria.ru/20251018/sud-2049034765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049660190_0:0:748:561_1920x0_80_0_0_742153d4e98677c1c1d30a50db5a0512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валерия чекалина
Происшествия, Валерия Чекалина
Стилиста Янковскую заключили под стражу

Стилиста Янковскую заключили под стражу по делу о подделках с "Садовода"

© Фото : соцсети стилистаСтилист Эльвира Янковская
Стилист Эльвира Янковская - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : соцсети стилиста
Стилист Эльвира Янковская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заменил подписку о невыезде на заключение под стражу стилисту Эльвире Янковской, обвиняемой в мошенничестве - продаже подделок с рынка "Садовод" под видом оригиналов, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось с того, что прокурор заявила ходатайство об ужесточении меры пресечения Янковской. Причина – пропущенное ею и ее адвокатами заседание 30 сентября. Кроме того, в суд поступили данные от правоохранительных органов о том, что фигурантка в нарушение подписки о невыезде покидала страну – Янковская сама сообщала в Telegram-канале, что находится в Европе.
Сотрудник полиции Черногории - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Черногории задержали россиянина за подделку документов
12 февраля 2024, 14:06
"Гагаринский районный суд города Москвы постановил изменить Янковской Эльвире Мансуровне ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на 6 месяцев", - огласил решение судья.
После этого на Янковскую надели наручники и плачущую отправили в аквариум.
Янковская пояснила в суде, что отказалась давать подписку, которую следователь брал у нее в мае. Ее адвокат в суде заявил, что 9 ноября 2023 года она уже давала подписку, а ее не могут избирать дважды, поэтому от подписи в мае она отказалась. По окончании заседания юрист отказался от комментариев.
Представляющий интересы потерпевших адвокат адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Гуров заявил РИА Новости, что Янковской изменили меру пресечения "за то, что она систематически нарушала порядок, установленный законом, и препятствовала уголовному судопроизводству".
По версии следствия, Янковская, которая позиционировала себя как профессиональный стилист, предложила Валерии Чекалиной привезти из-за рубежа брендовую одежду и аксессуары по стоимости ниже рыночной. Лерчек согласилась и на протяжении полутора лет приобретала через Янковскую вещи известных домов моды — Christian Dior, Prada — включая культовую сумку Hermes.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
13 октября, 18:18
После очередной покупки Чекалина усомнилась в оригинальности товаров. Она показала их специалистам, которые подтвердили ее опасения и назвали вещи контрафактом: пошив изделий не соответствовал оригиналу. Тогда блогер сообщила знакомым, которым рекомендовала Янковскую как байера, проверить свои заказы. Вещи оказались поддельными репликами низкого качества, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Чекалина предлагала Янковской добровольно урегулировать ситуацию, но та отказалась. После этого Чекалина обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве. Вместе с Лерчек потерпевшими по делу стали еще шесть знакомых ей девушек, указано в документах.
В доме Янковской был проведен обыск. Следствие установило, что она закупала товары для своих клиентов у собственницы аккаунта, представленного в сети как "консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс" с рынка "Садовод", ТЦ "Люблино" и ТЦ "Дубровка". Это подтвердила сама владельца страницы и другие свидетели - работники рынков, которые неоднократно видели Янковскую на своих площадках и передавали ей заказы.
Стилист вину не признает и не дает показания, ссылаясь на статью 51 Конституции, в которой сказано, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого".
Янковская считает, что ее оговорили, а Чекалина таким образом пыталась привлечь к себе внимание, отмечается в документах.
Янковской грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Артемий Останин в суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Мещанский суд Москвы продлил арест комику Останину*
18 октября, 04:49
 
ПроисшествияВалерия Чекалина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала