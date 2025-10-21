Рейтинг@Mail.ru
Шарий назвал кандидата на пост главы офиса Зеленского
21:52 21.10.2025
Шарий назвал кандидата на пост главы офиса Зеленского
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что в Киеве рассматривают кандидатуру начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла...
Шарий: в Киеве рассматривают кандидатуру Буданова на пост главы офиса Зеленского

Кирилл Буданов* и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что в Киеве рассматривают кандидатуру начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова * на должность главы офиса Владимира Зеленского вместо Андрея Ермака, которого, как отмечается, обвиняют в провальной встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
По словам Шария, именно Ермак убедил Зеленского в том, что он все решил в США, а встреча президентов будет успешной, и "по прилету в Киев Зеленский сделал Ермака основным виновником своего провала".
"Буданов* сейчас является человеком, который выдвинулся на место Ермака. Во всяком случае, временно. Потому что Буданов* отговаривал Зеленского от этой поездки и уверял его в том, что, по его информации, ничего хорошего в Штатах Зеленского не ждет", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов*
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg
