Шарий назвал кандидата на пост главы офиса Зеленского

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что в Киеве рассматривают кандидатуру начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова * на должность главы офиса Владимира Зеленского вместо Андрея Ермака, которого, как отмечается, обвиняют в провальной встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.