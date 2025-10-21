Шарий назвал кандидата на пост главы офиса Зеленского

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что в Киеве рассматривают кандидатуру начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова * на должность главы офиса Владимира Зеленского вместо Андрея Ермака, которого, как отмечается, обвиняют в провальной встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
"Буданов* сейчас является человеком, который выдвинулся на место Ермака. Во всяком случае, временно. Потому что Буданов* отговаривал Зеленского от этой поездки и уверял его в том, что, по его информации, ничего хорошего в Штатах Зеленского не ждет", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов*
Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов*