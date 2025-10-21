Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg сообщил подробности о плане ЕС по украинскому урегулированию
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 21.10.2025
Bloomberg сообщил подробности о плане ЕС по украинскому урегулированию
Bloomberg сообщил подробности о плане ЕС по украинскому урегулированию - РИА Новости, 21.10.2025
Bloomberg сообщил подробности о плане ЕС по украинскому урегулированию
План стран Европы и Украины по урегулированию украинского конфликта предусматривает постепенное снятие санкций с РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
украина
Bloomberg сообщил подробности о плане ЕС по украинскому урегулированию

Bloomberg: новый план ЕС по Украине включает постепенное снятие санкций с России

Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. План стран Европы и Украины по урегулированию украинского конфликта предусматривает постепенное снятие санкций с РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Санкции с России были бы постепенно сняты", - пишет агентство.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров высказался о призывах Европы к перемирию на Украине
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаУкраина
 
 
