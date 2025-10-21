https://ria.ru/20251021/ukraina-2049687368.html
Bloomberg сообщил подробности о плане ЕС по украинскому урегулированию
План стран Европы и Украины по урегулированию украинского конфликта предусматривает постепенное снятие санкций с РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2025
Bloomberg: новый план ЕС по Украине включает постепенное снятие санкций с России