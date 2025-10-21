Прием заявок на конкурс лучших в сфере туризма стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подать заявку на ежегодный профильный конкурс "Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области" можно со вторника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники организаций туристической индустрии Московской области. Их профессиональный стаж по специальности должен составлять не менее одного года.

Оценка конкурсантов будет проводиться по пяти основным номинациям. В их числе — звание лучшего работника службы приема и размещения гостиницы или иного средства размещения. Также будут отмечены лучший повар и лучший официант в сфере гостинично-ресторанного сервиса. Еще одна номинация посвящена лучшему специалисту службы эксплуатации номерного фонда (горничной). Завершает список номинация для лучшего экскурсовода или гида.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Сначала участникам предстоит пройти отборочный тур в онлайн-формате. Успешные кандидаты затем выйдут в очный полуфинал, а лучшие из них — в финал.

Подать заявку на участие можно до 9 ноября включительно. Для этого необходимо посетить официальный сайт конкурса, где также размещено полное положение о конкурсе и вся подробная информация.

Полуфинал мероприятия запланирован на 24 ноября. Он состоится в парк-отеле "Русский", расположенном в городском округе Серпухов.

Финальная часть конкурса и церемония награждения запланированы на 25 ноября. Победители и лауреаты, занявшие первое, второе и третье места в каждой номинации получат памятные статуэтки и денежные вознаграждения.