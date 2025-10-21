В Торговой палате рассказали о востребованности опыта России в цифровизации

"Мы видим растущий интерес к российскому опыту внедрения цифровых сервисов, особенно там, где государства делают ставку на ускоренную модернизацию экономики. Россия готова делиться своими наработками с дружественными странами, помогать выстраивать инфраструктуру и обучать специалистов. Это отличный пример того, как технологическое сотрудничество может способствовать развитию деловых связей и взаимному росту", – подчеркнул он.