В Торговой палате рассказали о востребованности опыта России в цифровизации - РИА Новости, 21.10.2025
17:56 21.10.2025
В Торговой палате рассказали о востребованности опыта России в цифровизации
В Торговой палате рассказали о востребованности опыта России в цифровизации
общество, россия, евразия, технологии, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф
Общество, Россия, Евразия, Технологии, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"За последние годы цифровая трансформация в России приобрела системный характер. Сегодня в цифровом формате работают не только промышленность, транспорт и энергетика, но и образование, медицина, сельское хозяйство. В этих сферах создаются интеллектуальные системы управления, платформы для анализа больших данных, сервисы на базе искусственного интеллекта", – сказал он.
По словам Катырина, цифровизация помогает автоматизировать рутинные задачи и одновременно усиливает творческие возможности сотрудников, что ведёт к повышению производительности труда на 15–20%.
"Российские цифровые решения востребованы в странах Евразии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки",- добавил собеседник агентства.
"Мы видим растущий интерес к российскому опыту внедрения цифровых сервисов, особенно там, где государства делают ставку на ускоренную модернизацию экономики. Россия готова делиться своими наработками с дружественными странами, помогать выстраивать инфраструктуру и обучать специалистов. Это отличный пример того, как технологическое сотрудничество может способствовать развитию деловых связей и взаимному росту", – подчеркнул он.
Катырин заметил, что развитие международного партнёрства в цифровой сфере открывает новые возможности для бизнеса: от цифровой торговли и кибербезопасности до автоматизации производств. "В этих направлениях мы уже можем предложить комплексные решения, которые доказали свою эффективность внутри страны и готовы к масштабированию на внешние рынки", – добавил глава ТПП РФ.
