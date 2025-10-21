https://ria.ru/20251021/tramp-2049656220.html
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского - РИА Новости, 21.10.2025
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп загнал Владимира Зеленского в капкан, поддержав позицию президента России Владимира Путина по вопросу украинского кризиса,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:31:00+03:00
2025-10-21T17:31:00+03:00
2025-10-21T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_0:57:2867:1670_1920x0_80_0_0_1dee2d187bbd163f2302471fbf0fca69.jpg
https://ria.ru/20251021/tramp-2049640854.html
https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049550296.html
https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049566111.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ee3a9377dc907c61db3bacc5bf913991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
Foreign Policy: Трамп устроил Зеленскому ловушку, поддержав позицию Путина