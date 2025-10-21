Рейтинг@Mail.ru
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 21.10.2025 (обновлено: 21:03 21.10.2025)
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп загнал Владимира Зеленского в капкан, поддержав позицию президента России Владимира Путина по вопросу украинского кризиса,... РИА Новости, 21.10.2025
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского

Foreign Policy: Трамп устроил Зеленскому ловушку, поддержав позицию Путина

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп загнал Владимира Зеленского в капкан, поддержав позицию президента России Владимира Путина по вопросу украинского кризиса, сообщает Foreign Policy.
"В прошлую пятницу он устроил засаду Зеленскому в Белом доме, демонстрируя, что занял позицию Путина, и объявил о проведении саммита РоссияСША, как ни странно, в Венгрии", — говорится в публикации.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп потребовал от Зеленского пойти на уступки территорий, пишет NYT
Вчера, 16:57
Как отмечает издание, такой поворот в позиции главы Белого дома не предвещает Европе ничего хорошего.
Американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне на прошлой неделе. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Переломаю ноги". В ЕС вынесли жесткое предупреждение Зеленскому
Вчера, 11:59
Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы хозяин Белого дома объявил о планах встретиться с коллегой в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Киеву Tomahawk, сказал, что Вашингтон сам в них нуждается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Зеленский пытается заставить европейцев повлиять на Трампа, пишет Spectator
Вчера, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампУкраина
 
 
