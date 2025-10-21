Завпроизводством цеха в Улан-Удэ арестовали после массового отравления

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о массовом отравлении горожан готовой продукцией, сообщает СУСК по Республике Бурятия.

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ . Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение.

"По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, - судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК.