Завпроизводством цеха в Улан-Удэ арестовали после массового отравления
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о РИА Новости, 21.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток" по делу о массовом отравлении горожан готовой продукцией, сообщает СУСК по Республике Бурятия.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ
"Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение.
"По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой - заведующей производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов, - судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает СУСК.
На 21 октября зарегистрирован 121 случай заболевания, из них 66 детей. Госпитализировано 67 человек, из них 40 детей.