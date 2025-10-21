https://ria.ru/20251021/ssha-2049679509.html
Вэнс рассказал подробности о планах урегулирования ситуации в Газе
Вэнс рассказал подробности о планах урегулирования ситуации в Газе - РИА Новости, 21.10.2025
Вэнс рассказал подробности о планах урегулирования ситуации в Газе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль будет сам решать, какие вооруженные силы будут контролировать перемирие в Газе, Штаты не будут оказывать... РИА Новости, 21.10.2025
Вэнс рассказал подробности о планах урегулирования ситуации в Газе
Вэнс: Израиль сам решит, какие силы будут контролировать перемирие в Газе
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль будет сам решать, какие вооруженные силы будут контролировать перемирие в Газе, Штаты не будут оказывать давление.
"Мы не будем ни к чему принуждать Израиль
, что касается иностранных сил на их земле", - сказал Вэнс на пресс-конференции в Израиле.
Трансляцию вели американские телеканалы.
Вэнс подчеркнул, что принимать решение о том, какие силы будут размещены в Израиле, должны власти страны.