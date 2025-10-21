В США задержали участника штурма Капитолия за угрозу конгрессмену

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Помилованного участника штурма Капитолия задержали за угрозу убить лидера меньшинства демократов в палате представителей США Хакима Джеффриса, сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.
"Помилованный участник мятежа в Капитолии был арестован в прошлые выходные за предполагаемую угрозу убить лидера меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса", - указывает телеканал.
Отмечается, что подозреваемый Кристофер Мойнихан был арестован после того, как написал в текстовых сообщениях о планах "устранить" Джеффриса, который должен был выступить на мероприятии в Нью-Йорке в понедельник.
Мойнихану могут предъявить обвинение в изъявлении террористической угрозы, он предстанет перед судом 23 октября.
Телеканал указывает, что Мойнихана помиловал президент США Дональд Трамп девять месяцев назад вместе с более 1,5 тысячами других фигурантов дел о штурме Капитолия в январе 2021 года. В августе 2022 года его признали виновным по обвинению в препятствовании официальной государственной процедуре, он признал вину по пяти пунктам обвинения в нетяжких правонарушениях и был приговорен в феврале 2023 года к 21 месяцам тюрьмы. Прокуроры отмечают, что Мойнихан был в первых рядах участников штурма в момент, когда мятежники прорвали полицейские баррикады.