Миляев обсудил соцполитику Тульской области в Совете Федерации
Тульская область
 
19:57 21.10.2025
Миляев обсудил соцполитику Тульской области в Совете Федерации
Новости
Миляев обсудил соцполитику Тульской области в Совете Федерации

Миляев представил в Совфедерации лучшие практики Тульской области в соцполитике

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и сенатор Елена Перминова
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и сенатор Елена Перминова
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике под председательством сенатора Елены Перминовой, где они обсудили актуальные вопросы в данной сфере для региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
С 20 по 22 октября в Совете Федерации проходят Дни Тульской области.
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
13 октября, 17:09
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
13 октября, 17:09
Миляев отметил, что все региональные программы в Тульской области выстроены с акцентом на укрепление семьи, заботу о людях и повышение качества их жизни. Сегодня в регионе действует более 50 мер поддержки семей с детьми, их получили более 67 тысяч семей. Особое внимание уделяется молодым и многодетным семьям. Число последних в Тульской области продолжает расти.
Губернатор подчеркнул, что ключевая составляющая благополучия семьи — это здоровье. В регионе активно развивается медицинская инфраструктура в рамках национальных проектов, прежде всего "Продолжительная и активная жизнь".
Однако есть вопросы, для устранения которых требуется системное решение. Для повышения качества помощи необходимо включить около 2 тысяч единиц современного медицинского оборудования для областных больниц в государственную программу "Развитие здравоохранения".
Перед руководством региона стоят две приоритетные инфраструктурные задачи:
Первая — запуск нового хирургического корпуса городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. Современные стандарты требуют консолидации всех экстренных служб под одной крышей. Новый хирургический корпус станет ядром единого медицинского кластера и объединит операционные, реанимацию, диагностические службы. Реализация проекта позволит увеличить объем экстренной помощи, внедрить малоинвазивные технологии, сократить время ожидания и смертность.
Вторая — поликлиника для взрослых в микрорайоне Зеленстрой. Сегодня ее ждут около 50 тысяч жителей, мощность новой поликлиники — 500 посещений в смену, площадь — 7,5 тысячи квадратных метров. Это позволит добиться того, чтобы медицина действительно была в шаговой доступности.
По итогам заседания было принято решение рекомендовать правительству страны рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму "Развитие здравоохранения Российской Федерации" проект по строительству нового хирургического комплекса и поликлинического отделения для взрослых городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина.
Помимо этого, глава региона рассказал о поддержке участников специальной военной операции (СВО), ветеранов и членов их семей. В регионе действует 74 меры поддержки, из них 42 — финансовые. Миляев предложил сенаторам рассмотреть возможность дополнительных — например, предоставление сертификатов ветеранам-инвалидам I и II групп, получившим военную травму в ходе СВО. Это позволит адресно поддержать тех, кто наиболее нуждается в помощи государства.
"Тульская область открыта к диалогу, готова делиться опытом и развивать совместные проекты, направленные на повышение качества жизни людей, укрепление семьи и сохранение традиционных ценностей", — приводит пресс-служба слова Миляева.
Дни Тульской области стартовали в Совете Федерации
20 октября, 19:19
Дни Тульской области стартовали в Совете Федерации
20 октября, 19:19
 
Тульская область
Дмитрий Миляев
Совет Федерации РФ
 
 
