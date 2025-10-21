РЭЦ и RTİB договорились о развитии бизнес-сотрудничества

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Ассоциация российских и турецких предпринимателей (RTİB) заключили меморандум о взаимопонимании 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.
Подписи поставили вице-президент РЭЦ Татьяна Ан и председатель правления RTİB Ахмет Эрдем Аджай. Документ направлен на укрепление экономических связей и создание новых возможностей для развития сотрудничества между компаниями из России и Турции.
Соглашение предусматривает совместные инициативы по поддержке экспортеров, организации деловых мероприятий, поиску партнеров и проведению мероприятий, способствующих росту российско-турецкой торговли. Особое внимание будет уделено проектам в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства, IT и инфраструктуры.
Ассоциация RTİB, созданная в Москве в 1997 году, объединяет около 200 турецких компаний с общим объемом инвестиций в России свыше 12 миллиардов долларов. Ее деятельность направлена на развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, создание комфортной среды для делового диалога и реализацию совместных проектов.
"Турция — один из ключевых торгово-экономических партнеров России. Мы видим растущий интерес турецкого бизнеса к совместным проектам, локализации и обмену технологиями. В этом году при поддержке РЭЦ уже удалось заключить внешнеторговые сделки на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Подписанное с Ассоциацией RTİB соглашение позволит объединить усилия в продвижении российских компаний на турецком рынке и расширении взаимных инвестиций", — отметила Ан.
"Мы высоко ценим практическую работу РЭЦ и уверены, что партнерство с Центром придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Наша цель — помочь компаниям обеих стран найти новые ниши для сотрудничества и создать условия для устойчивого экономического роста", — подчеркнул Аджай.
Подписание соглашения стало еще одним шагом к укреплению деловых связей между Россией и Турцией и подтвердило стремление сторон развивать взаимовыгодное партнерство в долгосрочной перспективе.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".