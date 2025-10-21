Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и RTİB договорились о развитии бизнес-сотрудничества - РИА Новости, 21.10.2025
19:29 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/sotrudnichestvo-2049688146.html
РЭЦ и RTİB договорились о развитии бизнес-сотрудничества
РЭЦ и RTİB договорились о развитии бизнес-сотрудничества
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Ассоциация российских и турецких предпринимателей (RTİB) заключили меморандум о взаимопонимании 21 октября на... РИА Новости, 21.10.2025
экономика
Экономика
РЭЦ и RTİB договорились о развитии бизнес-сотрудничества

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и Ассоциация российских и турецких предпринимателей (RTİB) заключили меморандум о взаимопонимании 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.
Подписи поставили вице-президент РЭЦ Татьяна Ан и председатель правления RTİB Ахмет Эрдем Аджай. Документ направлен на укрепление экономических связей и создание новых возможностей для развития сотрудничества между компаниями из России и Турции.
Соглашение предусматривает совместные инициативы по поддержке экспортеров, организации деловых мероприятий, поиску партнеров и проведению мероприятий, способствующих росту российско-турецкой торговли. Особое внимание будет уделено проектам в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства, IT и инфраструктуры.
Ассоциация RTİB, созданная в Москве в 1997 году, объединяет около 200 турецких компаний с общим объемом инвестиций в России свыше 12 миллиардов долларов. Ее деятельность направлена на развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, создание комфортной среды для делового диалога и реализацию совместных проектов.
"Турция — один из ключевых торгово-экономических партнеров России. Мы видим растущий интерес турецкого бизнеса к совместным проектам, локализации и обмену технологиями. В этом году при поддержке РЭЦ уже удалось заключить внешнеторговые сделки на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Подписанное с Ассоциацией RTİB соглашение позволит объединить усилия в продвижении российских компаний на турецком рынке и расширении взаимных инвестиций", — отметила Ан.
"Мы высоко ценим практическую работу РЭЦ и уверены, что партнерство с Центром придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Наша цель — помочь компаниям обеих стран найти новые ниши для сотрудничества и создать условия для устойчивого экономического роста", — подчеркнул Аджай.
Подписание соглашения стало еще одним шагом к укреплению деловых связей между Россией и Турцией и подтвердило стремление сторон развивать взаимовыгодное партнерство в долгосрочной перспективе.
Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Генеральный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", Газпром Медиа, "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
