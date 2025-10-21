Развитие торгово-экономического сотрудничества РФ и ОАЭ обсудили на форуме

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Представители бизнеса, власти и экспертных сообществ обменялись опытом и определили новые направления российско-эмиратского сотрудничества на сессии "Россия – ОАЭ. Мосты новых возможностей" на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

Организатор форума — Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

Участники сессии обсудили новые форматы взаимодействия между странами, развитие двусторонней торговли, инвестиционного партнерства, а также гуманитарные аспекты сотрудничества.

Модератором выступил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори, который подчеркнул статус Объединенных Арабских Эмиратов как одного из самых открытых, технологически ориентированных и инвестиционно привлекательных центров региона.

"ОАЭ остаются главным хабом для торговли, логистики и инвестиций в регионе. Российские компании все активнее рассматривают эмиратский рынок не только как точку продаж, но и как стратегический центр международного развития. Наша задача — создать устойчивую платформу, где бизнес чувствует себя уверенно и видит долгосрочные перспективы", — отметил Джаббори.

Особое место в создании устойчивой платформы доверия между Россией и ОАЭ играет культурное взаимодействие, подчеркнул заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Рушан Аббясов. Он отметил, что Россию и ОАЭ связывает общая платформа приверженности духовно-нравственным ценностям, институту традиционной семьи, толерантности и добрососедства. Это создает благоприятную атмосферу для выстраивания не только гуманитарных, но и торгово-экономических мостов.

"Развивая наши горизонтальные связи через двусторонний туризм, обоюдное знакомство с культурой и наследием наших народов, насыщая повестку сотрудничества, проводя различные фестивали, мероприятия, встречи и форумы, мы формируем экосистему доверия, которая стимулирует экспорт российских товаров, услуг и технологий в страны Залива, а главное - положительно воспринимается довольно традиционным арабским обществом в этом регионе. При этом необходим переход от разовых инициатив к институционализированным форматам постоянного взаимодействия: межведомственные рабочие группы, двусторонние центры и платформы культурной, общественной, молодежной, спортивной и, что не менее важно, духовной дипломатии", - сказал Аббясов.

О роли бизнеса и частных инвестиций в развитии российско-эмиратских отношений рассказал Мохамед Камиль Аль-Муайни, президент Global Centre for Cultural Communication (GCCC). Он подчеркнул, что эмиратская сторона заинтересована в российских инновациях, особенно в сферах энергетики, "умного города", промышленности и агропрома. "Мы видим большой потенциал для совместных технологических и производственных проектов. Российские компании обладают серьезной инженерной школой, а в Эмиратах есть ресурсы, инфраструктура и инвестиции. Это сильное сочетание", - сказал Аль-Муайни.

Глава российского представительства торгово-промышленной палаты эмирата Дубай Dubai Chambers Евгений Елемесов отметил, что российские компании укрепляют позиции на рынке ОАЭ благодаря качеству, инновационным подходам и вниманию к локальной культуре.

"Сегодня бренд "Сделано в России" становится все более узнаваемым в Эмиратах. Это результат системной работы по продвижению российских товаров и технологий, а также доверия, которое формируется через открытый диалог между странами", — подчеркнул он.

Успешным опытом работы на рынке ОАЭ поделился руководитель экспортного развития и взаимодействия с госорганами компании "Фитокосметик" Николай Константинов. Он подчеркнул эффективность государственных инструментов поддержки экспорта, которые помогают предпринимателям на каждом шаге — от выбора рынка и поиска партнера до страхования поставок.

Ирина Быховская, партнер компании Б1, акцентировала внимание на вопросах корпоративного управления, комплаенса и финансовых аспектах выхода российских компаний на рынок ОАЭ. По ее словам, структурные изменения в деловом климате ОАЭ делают этот рынок особенно привлекательным для российских компаний: "Сегодня ОАЭ предоставляют российскому бизнесу гибкие и прозрачные механизмы ведения деятельности. Правильно выстроенная юридическая и налоговая стратегия — это залог успеха для любого экспортера или инвестора".

Генеральный директор компании "Сапожников и партнеры" Алексей Сапожников подробно остановился на правовых режимах России и ОАЭ. Уже сейчас они становятся все более гармонизированными, продолжают появляться механизмы, обеспечивающие защиту интересов инвесторов и устойчивость долгосрочных проектов.

С российской стороны также выступил Андрей Шкеть, представитель Фонда "Сколково", который рассказал о возможностях для технологических стартапов. Для высокотехнологичных компаний Эмираты — это не только рынок сбыта, но и место для совместных исследований и пилотных проектов.

