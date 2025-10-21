Развитие торгово-экономического сотрудничества РФ и ОАЭ обсудили на форуме

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Представители бизнеса, власти и экспертных сообществ обменялись опытом и определили новые направления российско-эмиратского сотрудничества на сессии "Россия – ОАЭ. Мосты новых возможностей" на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Организатор форума — Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).
Участники сессии обсудили новые форматы взаимодействия между странами, развитие двусторонней торговли, инвестиционного партнерства, а также гуманитарные аспекты сотрудничества.
Модератором выступил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори, который подчеркнул статус Объединенных Арабских Эмиратов как одного из самых открытых, технологически ориентированных и инвестиционно привлекательных центров региона.
"ОАЭ остаются главным хабом для торговли, логистики и инвестиций в регионе. Российские компании все активнее рассматривают эмиратский рынок не только как точку продаж, но и как стратегический центр международного развития. Наша задача — создать устойчивую платформу, где бизнес чувствует себя уверенно и видит долгосрочные перспективы", — отметил Джаббори.
Особое место в создании устойчивой платформы доверия между Россией и ОАЭ играет культурное взаимодействие, подчеркнул заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Рушан Аббясов. Он отметил, что Россию и ОАЭ связывает общая платформа приверженности духовно-нравственным ценностям, институту традиционной семьи, толерантности и добрососедства. Это создает благоприятную атмосферу для выстраивания не только гуманитарных, но и торгово-экономических мостов.
"Развивая наши горизонтальные связи через двусторонний туризм, обоюдное знакомство с культурой и наследием наших народов, насыщая повестку сотрудничества, проводя различные фестивали, мероприятия, встречи и форумы, мы формируем экосистему доверия, которая стимулирует экспорт российских товаров, услуг и технологий в страны Залива, а главное - положительно воспринимается довольно традиционным арабским обществом в этом регионе. При этом необходим переход от разовых инициатив к институционализированным форматам постоянного взаимодействия: межведомственные рабочие группы, двусторонние центры и платформы культурной, общественной, молодежной, спортивной и, что не менее важно, духовной дипломатии", - сказал Аббясов.
О роли бизнеса и частных инвестиций в развитии российско-эмиратских отношений рассказал Мохамед Камиль Аль-Муайни, президент Global Centre for Cultural Communication (GCCC). Он подчеркнул, что эмиратская сторона заинтересована в российских инновациях, особенно в сферах энергетики, "умного города", промышленности и агропрома. "Мы видим большой потенциал для совместных технологических и производственных проектов. Российские компании обладают серьезной инженерной школой, а в Эмиратах есть ресурсы, инфраструктура и инвестиции. Это сильное сочетание", - сказал Аль-Муайни.
Глава российского представительства торгово-промышленной палаты эмирата Дубай Dubai Chambers Евгений Елемесов отметил, что российские компании укрепляют позиции на рынке ОАЭ благодаря качеству, инновационным подходам и вниманию к локальной культуре.
"Сегодня бренд "Сделано в России" становится все более узнаваемым в Эмиратах. Это результат системной работы по продвижению российских товаров и технологий, а также доверия, которое формируется через открытый диалог между странами", — подчеркнул он.
Успешным опытом работы на рынке ОАЭ поделился руководитель экспортного развития и взаимодействия с госорганами компании "Фитокосметик" Николай Константинов. Он подчеркнул эффективность государственных инструментов поддержки экспорта, которые помогают предпринимателям на каждом шаге — от выбора рынка и поиска партнера до страхования поставок.
Ирина Быховская, партнер компании Б1, акцентировала внимание на вопросах корпоративного управления, комплаенса и финансовых аспектах выхода российских компаний на рынок ОАЭ. По ее словам, структурные изменения в деловом климате ОАЭ делают этот рынок особенно привлекательным для российских компаний: "Сегодня ОАЭ предоставляют российскому бизнесу гибкие и прозрачные механизмы ведения деятельности. Правильно выстроенная юридическая и налоговая стратегия — это залог успеха для любого экспортера или инвестора".
Генеральный директор компании "Сапожников и партнеры" Алексей Сапожников подробно остановился на правовых режимах России и ОАЭ. Уже сейчас они становятся все более гармонизированными, продолжают появляться механизмы, обеспечивающие защиту интересов инвесторов и устойчивость долгосрочных проектов.
С российской стороны также выступил Андрей Шкеть, представитель Фонда "Сколково", который рассказал о возможностях для технологических стартапов. Для высокотехнологичных компаний Эмираты — это не только рынок сбыта, но и место для совместных исследований и пилотных проектов.
Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума — Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы — правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер — ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".