В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 21.10.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу, продлившуюся 20 минут