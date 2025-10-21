https://ria.ru/20251021/rossiya-2049717640.html
Хинштейн рассказал о работе саперов из КНДР в Курской области
Хинштейн рассказал о работе саперов из КНДР в Курской области - РИА Новости, 21.10.2025
Хинштейн рассказал о работе саперов из КНДР в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные саперы из КНДР активно участвуют в разминировании территории. РИА Новости, 21.10.2025
Хинштейн рассказал о работе саперов из КНДР в Курской области
Хинштейн: саперы из КНДР активно участвуют в разминировании Курской области