Хинштейн рассказал о работе саперов из КНДР в Курской области
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 21.10.2025
Хинштейн рассказал о работе саперов из КНДР в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные саперы из КНДР активно участвуют в разминировании территории. РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
курская область
россия
кндр (северная корея)
александр хинштейн
валерий герасимов
ким чен ын
корейская народная армия
курская область, россия, кндр (северная корея), александр хинштейн, валерий герасимов, ким чен ын, корейская народная армия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, КНДР (Северная Корея), Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Ким Чен Ын, Корейская народная армия, В мире
Хинштейн: саперы из КНДР активно участвуют в разминировании Курской области

КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные саперы из КНДР активно участвуют в разминировании территории.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
"Военные наши, представители Народной Армии Кореи самым активным образом участвовали в освобождении приграничья. Они активно участвуют сегодня в разминировании территории. И это, кстати говоря, тоже важнейшая задача, связанная с будущим восстановлением", – заявил Хинштейн в эфире телеканала "Сейм".
Он отметил, что обеспечение безопасности территории является одним из шагов перед восстановлением.
"Минные поля, огромное количество неразорвавшихся боеприпасов, авиабомб, снарядов, продолжающиеся налеты противников, которые разбрасывают кассетные снаряды и тому подобное, кассетные боеприпасы. И здесь воины-саперы из КНДР также активно участвуют в разминировании", - добавил глава региона.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Хинштейн рассказал о работе военных строителей из КНДР в Курской области
19 июня, 07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКНДР (Северная Корея)Александр ХинштейнВалерий ГерасимовКим Чен ЫнКорейская народная армияВ мире
 
 
