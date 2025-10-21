Рейтинг@Mail.ru
В Раде поддержали увеличение расходов на оборону Украины - РИА Новости, 21.10.2025
14:53 21.10.2025
В Раде поддержали увеличение расходов на оборону Украины
В Раде поддержали увеличение расходов на оборону Украины - РИА Новости, 21.10.2025
В Раде поддержали увеличение расходов на оборону Украины
Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), в том числе за счет доходов от... РИА Новости, 21.10.2025
В Раде поддержали увеличение расходов на оборону Украины

Рада одобрила увеличение расходов на оборону на 325 миллиардов гривен

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), в том числе за счет доходов от замороженных активов России, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
Шестого октября он же сообщал, что кабмин Украины одобрил изменения в госбюджет на текущий год, чтобы покрыть увеличение расходов на оборону на 317 миллиардов гривен (более 7,6 миллиарда долларов). Депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что большую часть расходов предлагается покрыть за счет еще неполученных от ЕС 6 миллиардов евро из доходов от замороженных активов РФ.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
СМИ рассказали о "щекотливом" положении Европы из-за Украины
10 октября, 17:41
"Изменения в госбюджет 2025 года на 325 миллиардов на оборону Рада проголосовала сразу за основу и в целом. За в целом – 297. Правительство активно продвигало на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Также депутаты поддержали, чтобы законопроект был немедленно подписан спикером Рады Русланом Стефанчуком и отправлен Владимиру Зеленскому.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились изменения, относящиеся к увеличению военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге, дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как утверждал министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Залужный считает, что Запад будет выполнять обещания Киеву без гарантий
Вчера, 10:06
 
